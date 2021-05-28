В ЯНАО, ХМАО и Тюмени появился новый мобильный оператор

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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, сотовая связь, мобильный интернет, мобильный телефон, телефон в руке
Базовая цена тарифа без скидки будет стоить 500 рублей, а в Тюмени 450 рублей Фото:

«Газпромбанк» запустил в ЯНАО новый мобильного оператора «ГПБ Мобайл». Как сообщает пресс-служба банка, работать оператор будет во всех трех регионах тюменской «матрешки»

«Газпромбанк запустил мобильного оператора „ГПБ Мобайл“ в Тюмени и Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях банка этих регионов», — говорится в сообщении на сайте банка.

Держатели банковской карты «Газпромбанка» могут получить скидку 70% на мобильную связь, если подключатся к программе лояльности. С этой скидкой некоторые тарифы в ЯНАО и ХМАО будут стоить 150 рублей в месяц, в Тюмени — 135 рублей. Без скидки цена на тарифы будет 500 рублей. «Размер скидки зависит от его трат по карте — чем больше траты, тем больше скидка», — добавили в банке.

Ранее банки «Тинькофф» и «Сбербанк» уже запустили своих мобильных операторов. Как и «ГПБ Мобайл», «Сбермобайл» работает на инфраструктурной базе сети Tele2. Также URA.RU сообщало, что в ЯНАО часто происходят перебои сети. Местные жители жалуются, что проблемы со связью фиксируются у многих сотовых и магистральных операторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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