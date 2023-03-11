Перерезана ключевая линия снабжения ВСУ в Бахмуте: главное к вечеру 11 марта

Российские военные перерезали последнюю крупную дорогу, по которой ВСУ получали снабжение в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали ключевую линию снабжения ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в уничтожении украинской нации и создании диктатуры в стране. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 марта.
- Последняя крупная линия снабжения ВСУ в Бахмуте перерезана бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили военные корреспонденты, находящиеся в зоне боевых действий.
- Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Зеленского в создании диктатуры в стране. Он также заявил, что украинский президент уничтожает нацию.
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек истощение резервов боеприпасов на Украине к лету. Он считает, что это приведет к поражению ВСУ.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в километре от административного центра Бахмута. О расположении российских военных рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
- Военный политолог Олег Иванников рассказал корреспонденту URA.RU, что ВС РФ усилят группировки в Запорожье. Для этого будет привлечено 400 контрактников.
- Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина пересылает под Кременную сотню неподготовленных мобилизованных. Бойцы не успели пройти никакого обучения.
- Российские военные уничтожили на Украине британскую военную технику, передает Пятый канал. Минобороны РФ продемонстрировало видео с ликвидацией ЗРК Stormer HVM из Британии.
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