ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской и Ростовской областям: главное к вечеру 9 июля

Украина атаковала российский тыл британскими ракетами Storm Shadow
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области упали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были сбиты российской системой ПВО. Также Украина атаковала Ростовскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июля.
- Две ракеты ВСУ упали в Брянской области. Была разрушена пилорама в поселке Бытошь. По информации telegram-канала Mash, Украина использовала британские ракеты Storm Shadow, которые обещала использовать только в зоне СВО.
- Российская система ПВО также сбила ракету над Ростовской областью. Никто не пострадал.
- Украина нанесла удар по Крыму, ракета была сбита. После этого было оставлено движение по Крымскому мосту. Спустя время оно было открыто.
- Украина признала, что атаковала Крымский мост осенью 2022 года. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
- Польша отправила на Украину 12 советских вертолетов Ми-24. Позже в Сети появилось видео с отправкой.
- После саммита НАТО, который пройдет 11—12 июля, Украина быстрее вступит в альянс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Армия Украины попросила и США дать ей больше времени для контрнаступления. Однако Запад продолжает давить на Украину, требуя результатов.
- За сутки армия Украины потеряла более 200 солдат и иностранных наемников на южнодонецком и запорожском направлениях. ВСУ пытались прорваться на этих направлениях.
- Украина пока не готова к тому, чтобы стать членом НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден, отметив, что среди лидеров стран альянса нет единого мнения по поводу вступления Украины.
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