ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской и Ростовской областям: главное к вечеру 9 июля

09 июля 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

В Брянской области упали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были сбиты российской системой ПВО. Также Украина атаковала Ростовскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июля.