ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской и Ростовской областям: главное к вечеру 9 июля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Himars.stock, нато, сша, рсзо, Хаймарс, himars, stock
Украина атаковала российский тыл британскими ракетами Storm Shadow Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области упали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были сбиты российской системой ПВО. Также Украина атаковала Ростовскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июля.

  • Две ракеты ВСУ упали в Брянской области. Была разрушена пилорама в поселке Бытошь. По информации telegram-канала Mash, Украина использовала британские ракеты Storm Shadow, которые обещала использовать только в зоне СВО.
  • Российская система ПВО также сбила ракету над Ростовской областью. Никто не пострадал.
  • Украина нанесла удар по Крыму, ракета была сбита. После этого было оставлено движение по Крымскому мосту. Спустя время оно было открыто.
  • Украина признала, что атаковала Крымский мост осенью 2022 года. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
  • Польша отправила на Украину 12 советских вертолетов Ми-24. Позже в Сети появилось видео с отправкой.
  • После саммита НАТО, который пройдет 11—12 июля, Украина быстрее вступит в альянс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
  • Армия Украины попросила и США дать ей больше времени для контрнаступления. Однако Запад продолжает давить на Украину, требуя результатов.
  • За сутки армия Украины потеряла более 200 солдат и иностранных наемников на южнодонецком и запорожском направлениях. ВСУ пытались прорваться на этих направлениях.
  • Украина пока не готова к тому, чтобы стать членом НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден, отметив, что среди лидеров стран альянса нет единого мнения по поводу вступления Украины.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области упали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были сбиты российской системой ПВО. Также Украина атаковала Ростовскую область. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...