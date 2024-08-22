В Тюмени сотрудник автосервиса из Кургана продал машину клиента

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Сотрудник автосервиса был приговорен к году и семи месяцам колонии строгого режима
Сотрудник автосервиса был приговорен к году и семи месяцам колонии строгого режима Фото:

Житель Курганской области, работавший в одном из автосервисов Тюмени, продал автомобиль Chevrolet Aveo, который клиент привез туда на ремонт. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«В конце 2022 года мужчина с женой переехал из Курганской области в Тюмень, а через месяц познакомился с мужчиной по имени Руслан, который предложил ему подработку автоэлектриком в арендованном им СТО на улице Щербакова. В начале января 2024 года Руслан оставил курганца на хозяйстве, отдал ему ключи и документы на пригнанную на ремонт автомашину Chevrolet Aveo, а сам ушел добровольцем служить в ВС РФ и потом погиб в зоне СВО. Пользуясь бесконтрольностью, курганец решил заработать денег, продав вверенный ему чужой автомобиль», — указано на сайте Объединенной пресс-службы судов.

Там добавили, что сначала курганец пытался продать машину на авторазборах Тюмени, однако там покупать ее никто не стал. Через какое-то время на него вышел некий мужчина, который предложил за Chevrolet Aveo 60 000 рублей. Житель Курганской области согласился и продал автомобиль. 

Обнаружив пропажу машины, владелец иномарки обратился в полицию. Мужчина, объявленный в федеральный розыск, попытался скрыться от силовиков в Курганской области, однако вскоре был задержан. Приговором Центрального суда Тюмени он был отправлен в колонию строгого режима на один год и семь месяцев.

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Житель Курганской области, работавший в одном из автосервисов Тюмени, продал автомобиль Chevrolet Aveo, который клиент привез туда на ремонт. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «В конце 2022 года мужчина с женой переехал из Курганской области в Тюмень, а через месяц познакомился с мужчиной по имени Руслан, который предложил ему подработку автоэлектриком в арендованном им СТО на улице Щербакова. В начале января 2024 года Руслан оставил курганца на хозяйстве, отдал ему ключи и документы на пригнанную на ремонт автомашину Chevrolet Aveo, а сам ушел добровольцем служить в ВС РФ и потом погиб в зоне СВО. Пользуясь бесконтрольностью, курганец решил заработать денег, продав вверенный ему чужой автомобиль», — указано на сайте Объединенной пресс-службы судов. Там добавили, что сначала курганец пытался продать машину на авторазборах Тюмени, однако там покупать ее никто не стал. Через какое-то время на него вышел некий мужчина, который предложил за Chevrolet Aveo 60 000 рублей. Житель Курганской области согласился и продал автомобиль.  Обнаружив пропажу машины, владелец иномарки обратился в полицию. Мужчина, объявленный в федеральный розыск, попытался скрыться от силовиков в Курганской области, однако вскоре был задержан. Приговором Центрального суда Тюмени он был отправлен в колонию строгого режима на один год и семь месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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