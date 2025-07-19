Появилось видео с места удара ВСУ по дому в Донецке

В Донецке прогремело несколько сильных взрывов. Предполагается, что это произошло из-за украинских атак. В результате чего пострадал один из многоквартирных домов в городе. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района в многоквартирном доме по улице Университетской повреждено остекление», — написал Кулемзин. Его заявление опубликовано в telegram-канале.
По словам очевидцев, также были взрывы слышны в центральной части города и Ленинском районе. В настоящее время в городе работает система ПВО. Точные данные по пострадавшим и повреждениям пока уточняются.
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