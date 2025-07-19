Появилось видео с места удара ВСУ по дому в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: предварительно, от атаки ВСУ пострадал многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В одном из поврежденных домов выбиты окна, сообщил Кулемзин
В одном из поврежденных домов выбиты окна, сообщил Кулемзин Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили ракетами по многоэтажке и медцентру в Донецке

В Донецке прогремело несколько сильных взрывов. Предполагается, что это произошло из-за украинских атак. В результате чего пострадал один из многоквартирных домов в городе. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района в многоквартирном доме по улице Университетской повреждено остекление», — написал Кулемзин. Его заявление опубликовано в telegram-канале.

По словам очевидцев, также были взрывы слышны в центральной части города и Ленинском районе. В настоящее время в городе работает система ПВО. Точные данные по пострадавшим и повреждениям пока уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донецке прогремело несколько сильных взрывов. Предполагается, что это произошло из-за украинских атак. В результате чего пострадал один из многоквартирных домов в городе. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. «По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района в многоквартирном доме по улице Университетской повреждено остекление», — написал Кулемзин. Его заявление опубликовано в telegram-канале. По словам очевидцев, также были взрывы слышны в центральной части города и Ленинском районе. В настоящее время в городе работает система ПВО. Точные данные по пострадавшим и повреждениям пока уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...