ТАСС: ВСУ атаковали Донецк при помощи HIMARS

Украинская армия атаковала Донецк при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Удар [по Донецку] велся при помощи РСЗО HIMARS», — сообщили в оперативных службах. Слова источников приводит ТАСС.
Также сообщается, что ракетные удары были нанесены по территории Республиканского травматологического центра. В результате обстрела центральной части Донецка, по имеющейся информации, пострадал, как минимум, один мирный житель.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела Киевского района в многоквартирном доме на улице Университетской были выбиты окна. Также ранее стало известно, что в конце июня ВСУ пытались атаковать Донецк крылатыми ракетами Storm Shadow.
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