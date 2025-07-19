ТАСС: ВСУ атаковали Донецк при помощи HIMARS

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Удар по Донецку велся при помощи РСЗО HIMARS
Удар по Донецку велся при помощи РСЗО HIMARS Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили ракетами по многоэтажке и медцентру в Донецке

Украинская армия атаковала Донецк при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Удар [по Донецку] велся при помощи РСЗО HIMARS», — сообщили в оперативных службах. Слова источников приводит ТАСС.

Также сообщается, что ракетные удары были нанесены по территории Республиканского травматологического центра. В результате обстрела центральной части Донецка, по имеющейся информации, пострадал, как минимум, один мирный житель.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела Киевского района в многоквартирном доме на улице Университетской были выбиты окна. Также ранее стало известно, что в конце июня ВСУ пытались атаковать Донецк крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Украинская армия атаковала Донецк при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в оперативных службах. «Удар [по Донецку] велся при помощи РСЗО HIMARS», — сообщили в оперативных службах. Слова источников приводит ТАСС. Также сообщается, что ракетные удары были нанесены по территории Республиканского травматологического центра. В результате обстрела центральной части Донецка, по имеющейся информации, пострадал, как минимум, один мирный житель. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела Киевского района в многоквартирном доме на улице Университетской были выбиты окна. Также ранее стало известно, что в конце июня ВСУ пытались атаковать Донецк крылатыми ракетами Storm Shadow.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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