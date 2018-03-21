19:50 21 марта 2018 0

Скелетонист Трегубов отдал иномарку на тюнинг, а хоккеист Ковальчук избавился от авто Фото: Никита Трегубов, Instagram

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчахане, скелетонист из Красноярска Никита Трегубов оттюнинговал свой подарочный BMW X4 в «Автоаудиоцентре» в Екатеринбурге. Основатель одного из первых тюнинг-центров Екатеринбурга Евгений Мишкин рассказал «URA.RU» подробности работы не только с Трегубовым, но и с другими атлетами, которые периодически обращаются к нему в салон.

Иномарку Трегубова обтянули виниловой пленкой и затонировали стекла. «Сделали жидкую шумоизоляцию арок, забронировали фары, затонировали стекла и защитили салон немецкими керамическими составами ServFaces», — написал Мишкин на своей странице в Instagram.

В разговоре с агентством Евгений Мишкин рассказал, что внутри «телевизоров не ставили», а на работу ушло порядка двух недель. На вопрос о том, почему 23-летний красноярец решил обратиться в уральский тюнинг-центр, владелец салона ответил, что сделал ему самое лучшее предложение: «Мы с ним знакомы — это раз. Во-вторых, это был его личный выбор после анализа цен».

Трегубов стал далеко не первой звездой спорта, обратившейся в уральский тюнинг-центр. В «Автоаудиоцентре» засветились бронзовый призер Игр в Турине, свердловский лыжник Иван Алыпов, который чинил подаренный президентом Владимиром Путиным Land Cruiser. Помимо него, к Мишкину заезжали пермский биатлонист Евгений Гараничев (бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года) и олимпийский чемпион Игр 1992 года, хоккеист из Екатеринбурга Николай Хабибулин (именно тогда в первый раз атлеты из России взяли хоккейное золото на Олимпиаде).

Серьезная работа была проделала с автомобилем бронзового призера Олимпийских игр 2010 года в эстафете Антона Шипулина: «Мы ему делали полностью внедорожник, начиная с внешних, заканчивая внутренними работами. Был серьезный перечень работ. Делали на базе Land Cruiser 80 полностью внедорожный вариант».

Ранее сообщалось, что не все спортсмены решили оставить себе подаренные после Южной Кореи BMW. Так, член олимпийской сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал свою машину, чтобы отдать деньги на благотворительность, а победительница турнира фигуристок, 16-летняя Алина Загитова рассказала, что отдаст машину родителям, так как еще не имеет водительских прав. Евгений Мишкин отметил, что не считает поступок Ковальчука зазорным: «Я сторонник практичности. Человек вправе сам распоряжаться хоть и редким, но заслуженным подарком. Мы когда кому-то дарим, мы не требуем, чтобы он подарок хранил вечно».

Модели BMW X5 (xDrive30d) получили обладатели золота Олимпиады, X4 (xDrive30d) достались тем, кто завоевал серебро, BMW X4 в версии xDrive20d вручили бронзовым призерам, сообщало «URA.RU». Изначально говорилось о том, что за золото спортсмены получат BMW X6.