09:00 26 апреля 2018 0

Получить водительское удостоверение теперь будет гораздо сложнее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Сегодня четверг, 26 апреля. Главное к этому часу:

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Цены на бензин будут расти еженедельно, пока ФАС не возьмет это дело под контроль. С таким заявлением выступил аналитик Андрей Гордеев. Он рассказал, с чем это связано и когда увеличение цен закончится.

ГИБДД усложнит экзамен на получение водительских прав. Изменения коснутся практической части, а именно вождения в населенных пунктах. Теперь навыки будущих водителей будут оценивать гораздо строже.

Действия Роскомнадзора по «деградации» Telegram навредили даже российским ученым. Возмущенные научные работники, которых повальная блокировка IP-адресов оставила без важных архивов и грантов, пожаловались на РКН Дмитрию Медведеву. После этого ведомство пообещало «изменить тактику».

А в Подмосковье весенняя борьба асфальта и растений завершилась победой последних. Десятки одуванчиков проросли сквозь покрытие, установленное каких-то полгода назад. Фото уничтожения нового асфальта наглядно показывает: природа действительно непобедима.