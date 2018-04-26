Москва расчитывает, что Екатеринбург сможет примирить Россию со странами Запада

00:23 26 апреля 2018 0

Светлана Сагайдак считает, что ЭКСПО — глобальный проект Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если Екатеринбург одержит победу в проведении всемирной выставки ЭКСПО-2025, то ее посетят представители более 150 стран. Это даст мощный толчок для развития взаимоотношений и возникновения доверия между государствами. Об этом журналистам рассказала генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

«Мы ожидаем порядка 150 стран, представители которых посетят эту выставку [ЭКСПО-2025]. Конечно, это мощнейший толчок к взаимоотношениям, открытости, возникновению доверия между странами, и мне кажется, это очень важно, особенно в современных условиях», — заявила Сагайдак журналистам во время приема для глав дипмиссий стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) в Москве.

Также она отметила, что ЭКСПО является глобальным проектом, находящимся вне политики, передает РИА «Новости». «У России очень достойная заявка, [это] очень достойный кандидат, и очень серьезные ожидания от нашего проекта, что все состоится как мы хотим, несмотря на то, что бушует в политическом мире», — добавила глава заявочного комитета.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово построят новый международный терминал, а также подземную парковку. Реконструкция, которая оценивается в 13,2 миллиардов рублей, планируется к ЭКСПО-2025.

Всемирную выставку в Екатеринбурге предлагают провести с 2 мая по 2 ноября 2025 года. Помимо уральцев, на право проведения также претендуют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Общие затраты на проведение выставки в уральской столице составят порядка 100-150 миллиардов рублей.