Новости кризиса 3 апреля: цена на нефть выросла, Путин призвал сделать ипотеку доступной

Цена на нефть продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent на межконтинентальной бирже ICE поднялась до 34,08 доллара за баррель (+12,14%), а стоимость нефти WTI — до 27,17 доллара за баррель (+6,11%). Благодаря росту цен на топливо курс доллара упал до 76,96 рубля (-0,28%), а евро упало до 82,99 рубля (-0,87%).

Что происходит в России?

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку повысить доступность ипотеки для россиян и снизить полную стоимость кредитов.

Правительству от него досталось поручение обеспечить граждан бесплатным доступом к отечественным интернет-ресурсам, чтобы жители могли получать госуслуги, заказывать лекарства онлайн и учиться дистанционному.

Российские энергетики попросили главу профильного ведомства Александра Новака помочь отрасли в кризис. Они опасаются, что возможный мораторий на штрафы за долги по ЖКХ до января 2021 года может ударить по их деятельности. О негативных последствиях такого решения уже предупредили премьер-министра Михаила Мишустина, уточнив, что отмена платы за коммунальные услуги помешает подготовить сети к предстоящей зиме.

А вот платить по кредитам в нерабочий период, который продлится до 30 апреля, россиянам все же придется в срок, предусмотренный договором, предупредил Центробанк. При этом рекомендуется пользоваться онлайн-сервисами, чтобы минимизировать посещение общественных мест. К использованию ипотечных каникул также стоит подойти ответственно. Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала заемщикам, пострадавшим от ситуации с коронавирусом, решаться на эту меру, если доходы снизились настолько, что платить по кредиту больше не получается.

Ситуация в мире

Индекс деловой активности (PMI) в частном секторе экономики европейских стран в марте упал до рекордно низкой отметки в 29,7 пункта из-за пандемии коронавируса. Ограничительные меры тяжело отразились на потребительском спросе и экономической активности.

Что пишут другие СМИ?

Александр Новак предупредил россиян, что в условиях снижения стоимости нефти не стоит ожидать падения цены на бензин. Топливо на АЗС, по его словам, будет дорожать, но незначительными темпами ниже уровня инфляции. Он также отметил, что у России в сложившихся условиях нет проблем с поставкой топлива за рубеж, в отличие от других стран.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство запретит отключать предприятия малого и среднего бизнеса от коммунальных услуг, даже если они не смогут оплачивать их в срок.

Что будет дальше?

По прогнозу Эльвиры Набиуллиной, один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5—2% ВВП. Негативные последствия ограничительных мер, которые скажутся на финансовой сфере, россияне смогут ощутить во втором квартале 2020 года. А вот во второй половине текущего года экономика начнет возвращаться к привычному режиму функционирования.

В разговоре с URA.RU эксперты в сфере недвижимости рассказали, что из-за снижения доступности ипотеки россияне станут меньше обращаться к кредитам. Также ожидается увеличение ставки. Из-за этого на рынке недвижимости станет больше обменных сделок. При этом карантинный режим и нерабочий апрель могут негативно сказаться на регистрации сделок из-за перебоев в работе МФЦ.