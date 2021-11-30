Тюменский чиновник нахамил помощнику депутата от ЯНАО

Главе департамента соцразвития Дмитрию Грамотину пришлось отвечать за подчиненного Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудник департамента соцразвития Тюменской области нахамил помощнику депутата регионального парламента Ивана Вершинина. Об этом парламентарий, представляющий в Тюменской облдуме ЯНАО, сообщил 30 ноября на заседании думского комитета по соцполитике

«Ко мне обратилась многодетная семья с просьбой предоставить информацию о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Я написал письмо в департамент соцразвития, чтобы им такую информацию дали. Но исполнитель позвонил мне в приемную и довольно неуважительно отчитал моего помощника, мол, такими вопросами занимается департамент имущественных отношений. Это позиция всего вашего департамента или отдельного работника?», — задал Вершинин вопрос главе ведомства Дмитрию Грамотину.

В ответ чиновник попросил депутата сообщить ему информацию о подчиненном. «Да, выделением земли для многодетных занимается департамент имущественных отношений. Но вне зависимости от этого, наша задача оказывать квалицированную помощь населению. Присылайте информацию [о сотруднике], сделаем выводы», — пообещал Грамотин.

Тюменские многодетные семьи могут претендовать на бесплатный земельный участок после рождения третьего ребенка. Кроме того, вместо земли тюменцы могут получить деньги на покупку жилья, если будут признаны нуждающимися в нем.