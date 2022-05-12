Шнуров подключился к конфликту Соловьева с Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация песни Сергея Шнурова для
Шнуров оценил отвел барда Новикова Соловьеву Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свой комментарий Шнуров дал в эфире шоу «Белый шум».

«Хорошая „р“ там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину. Я бы даже такой транспарант сделал», — сказал музыкант.

Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свой комментарий Шнуров дал в эфире шоу «Белый шум». «Хорошая „р“ там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину. Я бы даже такой транспарант сделал», — сказал музыкант. Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...