Шнуров подключился к конфликту Соловьева с Екатеринбургом

12 мая 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Шнуров оценил отвел барда Новикова Соловьеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свой комментарий Шнуров дал в эфире шоу «Белый шум». «Хорошая „р“ там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину. Я бы даже такой транспарант сделал», — сказал музыкант. Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свой комментарий Шнуров дал в эфире шоу «Белый шум». «Хорошая „р“ там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину. Я бы даже такой транспарант сделал», — сказал музыкант. Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».