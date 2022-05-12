Шнуров подключился к конфликту Соловьева с Екатеринбургом

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свой комментарий Шнуров дал в эфире шоу «Белый шум».
«Хорошая „р“ там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину. Я бы даже такой транспарант сделал», — сказал музыкант.
Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
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Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свой комментарий Шнуров дал в эфире шоу «Белый шум». «Хорошая „р“ там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину. Я бы даже такой транспарант сделал», — сказал музыкант. Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».