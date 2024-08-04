Снайпер ВС РФ поразил дрон «Баба-яга». Видео

Российский снайпер выстрелом сбил украинский дрон «Баба-яга»
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик,  stock, спезназ
Российский снайпер уничтожил украинский беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский снайпер выстрелом сбил дрон «Баба-яга» ВСУ около Красногоровки. Кадры поражения беспилотника опубликовал военный корреспондент Александр Сладков.

«Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал кадры поражения российским снайпером дрона „Баба-яга“ Вооруженных сил Украины. В своем официальном telegram-канале он сообщил, что это произошло в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР», — пишет «Российская газета».

Ночью военнослужащие Пятой бригады первого армейского корпуса ВС РФ увидели украинский беспилотник, который было решено сбить. Российский снайпер сделал несколько выстрелов из винтовки, одна пуля постигла цели. Для поражения БПЛА противника не использовали ПВО.

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Российский снайпер выстрелом сбил дрон «Баба-яга» ВСУ около Красногоровки. Кадры поражения беспилотника опубликовал военный корреспондент Александр Сладков. «Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал кадры поражения российским снайпером дрона „Баба-яга“ Вооруженных сил Украины. В своем официальном telegram-канале он сообщил, что это произошло в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР», — пишет «Российская газета». Ночью военнослужащие Пятой бригады первого армейского корпуса ВС РФ увидели украинский беспилотник, который было решено сбить. Российский снайпер сделал несколько выстрелов из винтовки, одна пуля постигла цели. Для поражения БПЛА противника не использовали ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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