Площадка для проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году

В 2026 году площадка проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет расширена. Об этом сообщил заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор ПМЭФ Алексей Вальков.
«В целом площадка Петербургского международного экономического форума увеличится в следующем году за счет внешних площадей на несколько тысяч десятков квадратных метров», — поделился Вальков в ходе совместного брифинга МИД России и «Росконгресса». Он отметил, что решение о расширении связано с возросшим спросом на инфраструктуру форума. «Росконгресс» фиксирует устойчивый рост интереса к участию в мероприятии, что требует создания новых возможностей для работы и делового общения гостей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Форум традиционно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества из разных стран. Ранее стало известно, что самый дорогой номер на ПМЭФ обойдётся участникам в 1,1 миллион рублей за ночь.
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