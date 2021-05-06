Библиотека Артемия Лебедева и новые герои Netflix

Подготовиться к долгим праздничным выходные не просто, но делать это легче и приятнее вместе с нашими рекомендациями, которые можно смотреть онлайн, не отрываясь от дел или отдыха. Отличное кино, искусство, литература и позитивные новости помогут вам провести эту пятницу не менее увлекательно, чем грядущие выходные.
Что сделать утром
Новый день предлагаем начать с милых новостей — известный уральский банк запустил ежегодную онлайн-трансляцию с места гнездования семейства соколов-сапсанов, которые выводят птенцов на крыше высотного здания банка в деловом центре Уфы. В 2021 году у пары ожидается потомство из трех птенцов. Посмотреть на птичек можно в прямом эфире.
Что сделать днем
Днем можно выбрать себе новую книгу для чтения в праздники. Например, из коллекции Артемия Лебедева. Известный дизайнер оцифровал собственную коллекцию книг о шрифтах, искусстве и каллиграфии. В собрании — 212 изданий на разных языках, опубликованных с середины XIX века до наших дней.
Что сделать вечером
Вечер можно провести за просмотром новинок кино онлайн — на Amazon Prime Video стал доступен новый боевик «Без жалости», рассказывающий об отношениях США и России. В главной роли — Майкл Б.Джордан, который, как и положено, играет морпеха-героя, спасающего заложника от русских военных. Типичный американский сюжет с неплохим набором актеров, хорошей картинкой и динамикой. Идеальный фильм для вечера пятницы.
А еще с 7 мая доступен новый фантастический сериал «Наследие Юпитера» от создателя «Сорвиголовы» Стивена С. Денайта. В основу нового сериала на Netflix взят популярный комикс Марка Миллара, которого знают по таким работам, как «Kingsman: Секретная служба» и «Пипец». Сюжет расскажет о потомках великих супергероев, которым предстоит долгий путь от неудачников до спасителей галактики.
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План на праздники мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в