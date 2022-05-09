Ветеран тыла: самым сложным было не уснуть за станком

В День Победы URA.RU публикует воспоминания 94-летней труженицы тыла

09 мая 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Зибаржат Задыбаева в годы войны работала на Магнитогорском металлургическом комбинате Фото: Диана Казакова / URA.RU Зибаржат Задыбаева из Магнитогорска (Челябинская область) в 15 лет встала за станок, чтобы вытачивать снаряды для фронта. Спустя несколько лет она получила первую медаль, а сейчас их уже десять. 9 Мая она справляет в кругу семьи и удивляется, что впервые за 77 лет ее не пригласили на торжественные мероприятия в честь Дня Победы и не навестили представители власти. «Когда война началась, мне было 13 лет. Помню, как сейчас — мы с мамой дома, приезжает женщина из районного центра и просит отвезти мужчинам на сенокос пакет. Я отвезла, а когда вернулась домой, застала маму плачущей. Она сказала, что началась война, а я только что отвезла повестки на фронт. На сборы было немного времени, и уже через несколько часов, ночью, мы провожали мужчин. Темно, а мы бежим за ними как собачки…», — рассказывает собеседница URA.RU. В июне Зибаржат Задыбаевой исполнится 95 лет Фото: URA.RU На фронт ушли двое ее родных братьев. Один погиб в 1945 году за месяц до конца войны на подходе к Венгрии, второй прошел войну полностью и вернулся домой. Пока мужчины воевали, женщины, старики и подростки работали в колхозе. 13-летнюю Зибаржат сначала отправили собирать пшеницу за комбайном, но хрупкая девочка не справлялась и не успевала ловить зерно в мешки. Тогда ее сделали плугарем. Нужно было чистить плуг от налипшей сырой земли. Девочку привязывали к плугу, чтобы она не попала под него. В таких работах прошли два года. В 15 лет Зибаржат получила повестку — вызывали на учебу в Школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) в Магнитогорске. За полгода девушка освоила работу со станком, и вскоре начала обтачивать снаряды на Магнитогорском металлургическом комбинате. Каждый второй танк и каждый третий снаряд были сделаны из магнитогорского металла. Работала по 12 часов, затем 12 часов отдых. Самым сложным было не уснуть за станком. Несколько лет назад у Зибаржат Задыбаевой умер муж — тоже труженик тыла. На двоих у них 30 медалей Фото: URA.RU День, когда кончилась война, Зибаржат Задыбаева тоже помнит как сейчас. Из поселка приехала мама, привезла гостинцы — пшеницы и картошки, и отправились на базар. Внезапно трамваи остановились, люди начали выглядывать на улицу, а там в небе кружится самолет. «Смотрим, листовки полетели. Все начали их хватать, читать, что там. Мы тоже одну поймали, а там написано, что война кончилась. Столько было слез, столько радости! Совершенно незнакомые люди друг друга обнимали. До сих пор помню этот момент. Мама тут же поехала обратно в колхоз, повезла листовку. Там о победе еще никто не знал, как они обрадовались! Обнимались, целовались», — вспоминает собеседница. Новость по теме Путин 9 Мая поздравил двух свердловских ветеранов со 100-летием. Видео, фото В этом году пенсионерка в недоумении — никто из депутатов и председателей местных правлений не позвонил и не поздравил. Не то, чтобы очень хочется — подарки от них в последние годы все равно не радуют ветерана — но внимание было бы не лишним. По данным заместителя председателя городского Совета ветеранов Василия Муравицкого, в Магнитогорске проживают 32 участника Великой Отечественной войны и 740 тружеников тыла. Празднование Дня Победы сегодня проходит во всех городах страны. Как отмечают 9 мая в Екатеринбурге, URA.RU подробно рассказывает в этой трансляции.

Зибаржат Задыбаева из Магнитогорска (Челябинская область) в 15 лет встала за станок, чтобы вытачивать снаряды для фронта. Спустя несколько лет она получила первую медаль, а сейчас их уже десять. 9 Мая она справляет в кругу семьи и удивляется, что впервые за 77 лет ее не пригласили на торжественные мероприятия в честь Дня Победы и не навестили представители власти. «Когда война началась, мне было 13 лет. Помню, как сейчас — мы с мамой дома, приезжает женщина из районного центра и просит отвезти мужчинам на сенокос пакет. Я отвезла, а когда вернулась домой, застала маму плачущей. Она сказала, что началась война, а я только что отвезла повестки на фронт. На сборы было немного времени, и уже через несколько часов, ночью, мы провожали мужчин. Темно, а мы бежим за ними как собачки…», — рассказывает собеседница URA.RU. На фронт ушли двое ее родных братьев. Один погиб в 1945 году за месяц до конца войны на подходе к Венгрии, второй прошел войну полностью и вернулся домой. Пока мужчины воевали, женщины, старики и подростки работали в колхозе. 13-летнюю Зибаржат сначала отправили собирать пшеницу за комбайном, но хрупкая девочка не справлялась и не успевала ловить зерно в мешки. Тогда ее сделали плугарем. Нужно было чистить плуг от налипшей сырой земли. Девочку привязывали к плугу, чтобы она не попала под него. В таких работах прошли два года. В 15 лет Зибаржат получила повестку — вызывали на учебу в Школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) в Магнитогорске. За полгода девушка освоила работу со станком, и вскоре начала обтачивать снаряды на Магнитогорском металлургическом комбинате. Каждый второй танк и каждый третий снаряд были сделаны из магнитогорского металла. Работала по 12 часов, затем 12 часов отдых. Самым сложным было не уснуть за станком. День, когда кончилась война, Зибаржат Задыбаева тоже помнит как сейчас. Из поселка приехала мама, привезла гостинцы — пшеницы и картошки, и отправились на базар. Внезапно трамваи остановились, люди начали выглядывать на улицу, а там в небе кружится самолет. «Смотрим, листовки полетели. Все начали их хватать, читать, что там. Мы тоже одну поймали, а там написано, что война кончилась. Столько было слез, столько радости! Совершенно незнакомые люди друг друга обнимали. До сих пор помню этот момент. Мама тут же поехала обратно в колхоз, повезла листовку. Там о победе еще никто не знал, как они обрадовались! Обнимались, целовались», — вспоминает собеседница. В этом году пенсионерка в недоумении — никто из депутатов и председателей местных правлений не позвонил и не поздравил. Не то, чтобы очень хочется — подарки от них в последние годы все равно не радуют ветерана — но внимание было бы не лишним. По данным заместителя председателя городского Совета ветеранов Василия Муравицкого, в Магнитогорске проживают 32 участника Великой Отечественной войны и 740 тружеников тыла. Празднование Дня Победы сегодня проходит во всех городах страны. Как отмечают 9 мая в Екатеринбурге, URA.RU подробно рассказывает в этой трансляции.