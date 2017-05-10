Генеральный директор УВЗ Александр ПотаповФото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Нижнем Тагиле сегодня отметили пять лет с исторического для города приезда президента России Владимира Путина. 10 мая 2012 года — сразу после празднования Дня Победы в Москве — глава государства (только-только прошедший церемонию инаугурации на новый срок) прибыл в Нижний Тагил, где встретился с рабочими «Уралвагонзавода». Это было важно в рамках политического момента: в декабре 2011 года во время массовых протестов против подтасовок на выборах, именно рабочие УВЗ публично выступили в поддержку Путина и пообещали приехать в Москву разобраться с недовольными.
С того момента Нижний Тагил принято называть «Путинградом». Начальник цеха УВЗ Игорь Холманских в мае 2012-го стал полпредом президента в УрФО, а в мае 2013 года на новой встрече с тагильчанами Владимир Путин одобрил программу комплексного развития города, на которую федеральный бюджет направил целевые транши.
10 мая 2017 года президент в Нижний Тагил не приехал, но Игорь Холманских появился на родном предприятии. И представил общественности новое лицо — нового генерального директора УВЗ Александра Потапова (занимает этот пост с марта 2017 года, когда в отставку ушел Олег Сиенко, при котором было и выступление рабочих, и изменение статуса Холманских).
Формальным поводом для встречи стало приглашение Потапова осмотреть достраивающийся медицинский центр УВЗ. Его руководитель Вячеслав Назаров рассказал, что работы на объекте были заморожены на два года из-за охлаждения российско-турецких отношений. «Турки больницу строили, а как только самолет наш сбили — нам запретили платить им деньги. Мы думали даже разрывать контракт, и процесс этот до конца еще не завершен в арбитражном суде. Тем не менее, отношения наладились и сейчас они до конца года должны все доделать и поставить остатки оборудования», — объяснил глава медцентра.
Полпреда пригласил на УВЗ лично новый гендиректор Александр Потапов.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Стоимость строительства больницы тщательно скрывается. По версии отдельных сотрудников УВЗ — это миллиарды рублей, однако, официальная позиция звучит абстрактно: «средства достаточно адекватные».
В ходе короткой экскурсии по медцентру для полпреда, и в общении с журналистами, Вячеслав Назаров неоднократно упомянал, что для больницы «закуплено лучшее мировое оборудование», а все отделения назвал «шикарнейшими», в том числе и «отделение стерилизации» (кого или чего он не уточнил). Впрочем, в среду, 10 мая, в медцентре работали лишь женский туалет и красивые большие буквы УВЗ с эмбиент-подсветкой. Персонал больницы до конца также пока не набран, но врачам, которые могут приехать сюда работать, обещают выделять служебное жилье в только что построенном новом доме.
Пока Александр Потапов не презентовал общественности свою программу действий, так же как не озвучивал корректировки ранее принятых документов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В планах руководства предприятия запустить медучреждение уже в следующем году. Оно сможет принять примерно 50 тысяч человек — это в первую очередь работники УВЗ, их семьи и ветераны производства. При этом, как утверждает Потапов, заводчанами предполагается загрузить лишь 30% от всех мощностей медучреждения — остальные 70% придутся на всех остальных жителей Свердловской области.
«Ведем переговоры с областным центром профилактики, чтобы по профосмотрам замкнуть весь север области на нас. Сегодня НТМК возит в областную больницу, УВЗ заключает договор с центром патологии, и они приезжают с мобильным оборудованием к нам. Ну, а здесь это удобнее все делать», — объяснил гостям Назаров и услышал от полпреда одобрительное «перспективы хорошие».
Игорь Холманских подвел и первые итоги исполнения президентской программы развития Нижнего Тагила: «Все мы следили за реконструкцией драмтеатра, постройкой ФОКа, изменением транспортной инфраструктуры. В городе появилась новая гостиница, в прошлом году реконструировали мост. Знаю, есть ряд проектов с Ростехом, с Евразом, большие планы по улучшению качества воды в Нижнем Тагиле. В городе есть хорошая и профессиональная команда, и ей нужно больше, чем прошедшие четыре года, тем более улучшать можно постоянно».
Качественное изменение условий проживания в Нижнем Тагиле — было одним из пунктов программы благодарности президента за поддержку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Короткий брифинг сразу после осмотра медцентра стал первым публичным пресс-мероприятием гендиректора УВЗ, и того, естественно, спросили о готовящихся на предприятии увольнениях. Александр Потапов сообщил, что, узнав об этих слухах в первый раз — улыбнулся. «14 марта мы обсуждали ситуацию, и такой вопрос прозвучал в адрес администрации предприятия. Я тогда четко заявил: никаких сокращений не предполагается, а потому для меня было удивлением, что 5 мая снова эта информация оказалась в СМИ. У нас большие заказы по оборонной продукции и по гражданской, у нас 100% людей выходит на работу, и у нас нет оснований говорить о сокращениях», — объяснил Потапов, который в первом своем общении с уральской прессой оказался открытым человеком с внятной речью и тихим голосом.
Игоря Холманских спросили и о том, готовы ли сегодня тагильские мужики «приехать в Москву и разогнать митинги оппозиции». «Зачем только тагильчанами ограничивать граждан РФ, говоря о том, поддерживают или не поддерживают ли они власть. Посмотрите на результаты последних соцопросов: у нас не Нижний Тагил — «Путинград», у нас вся страна «Путинград», — сообщил полпред президента.