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17 июля 2017
12:14  17 июля 2017 11

Дальнобойщик из Тюмени покончил с собой на трассе в ХМАО

Клипарт. Автомагистраль. Знаки. Челябинск., автомагистраль, фура
Тело самоубийцы найдено в петле на его автомобилеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре дальнобойщик покончил с собой. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Тело водителя было найдено висящим на его грузовом автомобиле на 53-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск, неподалеку от Ульт-Ягуна. По предварительным данным, житель Тюмени 1968 года рождения покончил с собой. Причины трагедии сейчас выясняются — проверку ведет следственный комитет.

В соцсетях обсуждают версию, что это могло быть убийство. По словам знакомых погибшего — мужчина взял с собой в поездку много наличных денег, чтобы закупить товар в Югре. Родственники дальнобойщика собираются в ближайшие дни приехать в ХМАО, чтобы узнать все подробности произошедшего.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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