Дальнобойщик из Тюмени покончил с собой на трассе в ХМАО

12:14 17 июля 2017 11

Тело самоубийцы найдено в петле на его автомобиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре дальнобойщик покончил с собой. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Тело водителя было найдено висящим на его грузовом автомобиле на 53-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск, неподалеку от Ульт-Ягуна. По предварительным данным, житель Тюмени 1968 года рождения покончил с собой. Причины трагедии сейчас выясняются — проверку ведет следственный комитет.

В соцсетях обсуждают версию, что это могло быть убийство. По словам знакомых погибшего — мужчина взял с собой в поездку много наличных денег, чтобы закупить товар в Югре. Родственники дальнобойщика собираются в ближайшие дни приехать в ХМАО, чтобы узнать все подробности произошедшего.