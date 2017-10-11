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11 октября 2017
19:14  11 октября 2017 0

Маликов снова заговорил о самоубийстве. На этот раз в Екатеринбурге. ФОТО

Артист не в первый раз поднимает тему о самоубийствеФото: instagram.com/dmitriy_malikov

Известный российский артист Дмитрий Маликов, приехавший в Екатеринбург со спектаклем «Перевернуть игру», в очередной раз поднял тему суицида в социальных сетях. На этот раз — в Instagram.

«А хорошая сегодня погода. Не жарко. В такую погоду хорошо повеситься. Чехов.„Дядя Ваня“. Родился со мной в один день, кстати», — написал Маликов, добавив при этом к посту хештег #ялюблютебяжизнь.

Особо бурной реакции среди подписчиков этот пост не вызвал, хотя некоторые отметили пессимизм мыслей артиста. Он, к слову, уже не в первый раз затевает разговор о суициде в соцсетях. В 20 февраля этого года, в день рождения Курта Кобейна, Дмитрий Маликов написал в Twitter сообщение: «Сегодня Курту Кобейну 50 всего! А как давно его нет. берегите меня! Мне тоже скоро 50».

11 октября в Екатеринбурге Маликов посетил в том числе Ельцин Центр, о чем также поспешил уведомить своих поклонников и подписчиков в Twitter. Правда, о самой экспозиции он ничего не написал, опубликовав лишь фото, сделанное в стилизованном под советский магазин зале.

Сергей Демин
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