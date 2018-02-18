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18 февраля 2018
Главные новости 
14:37  18 февраля 2018 3

Полицейские из Югры сняли ролик в поддержку российских олимпийцев. ВИДЕО

Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , полицейские, мвд, нашивка, полиция, погоны полиция, зима, герб мвд
Сотрудники УМВД ради спортсменов встали на сноубордыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Полицейские Югры совместно с представителями общественного совета УМВД ХМАО сняли ролик в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2018. Для акции они привлекли детей и сами встали на сноуборды.

«В такие непростые для российского спорта времена очень важно поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх, ведь сейчас они как никогда нуждаются в нашей поддержке. И этот ролик еще одно подтверждение тому, что за каждым нашим спортсменом стоит целая армия болельщиков дома, на родной земле, которая следит, переживает и ждет от них высоких результатов на Олимпиаде», — отмечается в заявлении пресс-службы УМВД России по ХМАО, посвященном видео.

В самом ролике члены Общественного совета совместно с воспитанниками детской секции по сноуборду сначала выполняют несложные трюки, после чего кричат «Югра с вами». Отмечается также, что двое из присутствующих в кадре также планируют в скором времени лететь в Пхенчхан для участия в Параолимпийских играх.

Игорь Чукреев
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