Полицейские из Югры сняли ролик в поддержку российских олимпийцев. ВИДЕО

14:37 18 февраля 2018 3

Сотрудники УМВД ради спортсменов встали на сноуборды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейские Югры совместно с представителями общественного совета УМВД ХМАО сняли ролик в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2018. Для акции они привлекли детей и сами встали на сноуборды.

«В такие непростые для российского спорта времена очень важно поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх, ведь сейчас они как никогда нуждаются в нашей поддержке. И этот ролик еще одно подтверждение тому, что за каждым нашим спортсменом стоит целая армия болельщиков дома, на родной земле, которая следит, переживает и ждет от них высоких результатов на Олимпиаде», — отмечается в заявлении пресс-службы УМВД России по ХМАО, посвященном видео.

В самом ролике члены Общественного совета совместно с воспитанниками детской секции по сноуборду сначала выполняют несложные трюки, после чего кричат «Югра с вами». Отмечается также, что двое из присутствующих в кадре также планируют в скором времени лететь в Пхенчхан для участия в Параолимпийских играх.