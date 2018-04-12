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12 апреля 2018
16:30  12 апреля 2018 0

На джипе, который губернатор Ямала подарил для помощи многодетным, «таксуют» в Тюмени

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин неоднократно отмечал общественную деятельность Натальи КатковойФото: личная страница Наталии Катковой в соцсети «ВК»

Жители Ноябрьска возмущены тем, что внедорожник, подаренный общественной организации «Многодетные семьи» губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным, используется в личных целях семьей председателя организации Натальи Катковой. В городском паблике «Нетипичный Ноябрьск» популярной соцсети опубликован пост, в котором говорится, что сын председателя НГОО «Многодетные семьи» «таксует» на автомобиле в Тюмени.

Имя водителя совпадает с именем сына председателя общественной организации «Многодетные семьи», а номера и марка соответствуют внедорожнику, подаренному губернатором ЯНАО
Скриншот поста в группе «Нетипичный Ноябрьск» соцсети «ВК»

Пост сопровождается скриншотами экрана телефона с приложением заказа такси, в котором указаны марка и модель автомобиля, цифры госномера и имя водителя. Все данные совпадают с госномером подаренного губернатором KIA Sorento и ФИО младшего сына Натальи Артема. Ранее деятельность председателя НГОО «Многодетные семьи» Натальи Катковой неоднократно становилась предметом критики горожан в социальных сетях. Ей вменяли грубость, фаворитизм, присвоение дорогих подарков от спонсоров и использование служебного автомобиля в личных целях. Когда-то организация насчитывала почти тысячу семей, но за годы председательства Натальи Катковой сократилась до ста с небольшим участников.

Ноябрьская городская общественная организация «Многодетные Семьи» создана в 2011 году. Учредителями НГОО значатся супруги Алексей и Оксана Жуковы и Юрий Тиунов. Семья Жуковых не занималась руководством организации с 2012 года и давно переехала из Ноябрьска в Свердловскую область. Юрий Тиунов с того же года не принимает участие в деятельности общественной организации. Он рукоположен в диаконы.

Всеми делами НГОО «Многодетные семьи» с 2012 года занимается председатель Наталья Каткова. Отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU» где находится сейчас автомобиль организации, Наталья Каткова заявила, что ее сын учится в Тюменском институте МВД на первом курсе. И в увольнительную его отпускают редко. А автомобиль, по ее словам, находится в гараже в Ноябрьске. На вопрос, почему он не обслуживает многодетные семьи, для чего изначально и предназначался, Наталья Каткова рассказала, что «машина очень затратная в обслуживании. На сто километров больше двадцати литров „кушает“. Зимние колеса дорогие…».

Сергей Мороз
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