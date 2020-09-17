Курганский город может остаться без скейт-парка из-за челябинцев

В Шадринске срывается строительство скейт-парка (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Строительство скейт-парка в Шадринске (Курганская область), которым занимается подрядчик из Челябинска, находится под угрозой. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Подряд у нас выиграла фирма „Кратос“, зарегистрированная в Челябинске. К сожалению, этот объект находится в группе риска — организация не выполняет свои обязательства в полном объеме», — цитирует пресс-служба главу Шадринска Виктора Ермишкина. В мэрии добавили, что глава города остался недоволен строительством спортивного объекта на улице Свердлова.

Ермишкин рассказал, что подрядчик даже не предоставил график работ. «Разумеется, мы ведем претензионную работу в соответствии с действующим законодательством», — добавил он. При этом мэр отметил, что на месте строительства уже убрали старые деревья, завезли грунт и почти выровняли площадку.

«Скажу честно, расторгать контракт и объявлять новый аукцион нам невыгодно», — объяснил Ермишкин. Мэр надеется, что подрядчик сможет сдать объект в срок.