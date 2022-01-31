31 января 2022

В России начнут дистанционно наблюдать за больными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Симптомы больных, страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом, врачи будут отслеживать дистанционно Фото:

В России станет возможным наблюдать за состоянием пациентов дистанционно. Об эксперименте Минздрава рассказала директор департамента цифрового развития и информационных технологий ведомства Олия Артемова.

В этом году Минздрав планирует запустить пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями. Двухлетний эксперимент охватит пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, передают «Известия» слова Олии Артемовой. На данном этапе формулируются требования к медицинским устройствам, к передаче медицинских показателей с устройств на платформу, а также обработка этих сведений и дальнейшая передача их врачу.

Сообщается, что пока эксперимент будет запущен в шести регионах: в Татарстане, Магаданской, Новосибирской, Самарской, Рязанской, Тюменской областях. Проект нужен для того, чтобы на ранних этапах диагностики своевременно выявлять серьезные заболевания. Такое отслеживание симптомов должно повысить продолжительность жизни за счет снижения количества критических состояний и летальных исходов по причине не выявленных на ранних стадиях болезней системы кровообращения. Тоже самое касается и больных сахарным диабетом.

Что касается диабета, симптомами первого типа диабета являются слабость, частое мочеиспускание, потеря веса, повышение аппетита. Второй типа лучше всего рассматривать в контексте сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России станет возможным наблюдать за состоянием пациентов дистанционно. Об эксперименте Минздрава рассказала директор департамента цифрового развития и информационных технологий ведомства Олия Артемова. В этом году Минздрав планирует запустить пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями. Двухлетний эксперимент охватит пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, передают «Известия» слова Олии Артемовой. На данном этапе формулируются требования к медицинским устройствам, к передаче медицинских показателей с устройств на платформу, а также обработка этих сведений и дальнейшая передача их врачу. Сообщается, что пока эксперимент будет запущен в шести регионах: в Татарстане, Магаданской, Новосибирской, Самарской, Рязанской, Тюменской областях. Проект нужен для того, чтобы на ранних этапах диагностики своевременно выявлять серьезные заболевания. Такое отслеживание симптомов должно повысить продолжительность жизни за счет снижения количества критических состояний и летальных исходов по причине не выявленных на ранних стадиях болезней системы кровообращения. Тоже самое касается и больных сахарным диабетом. Что касается диабета, симптомами первого типа диабета являются слабость, частое мочеиспускание, потеря веса, повышение аппетита. Второй типа лучше всего рассматривать в контексте сердечно-сосудистых заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...