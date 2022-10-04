Мобилизованный блогер из ХМАО сообщил о попытке кражи в учебке Екатеринбурга

04 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мобилизованный блогер сообщил, что его слослуживцев пытались ограбить солдаты-срочники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал, что в казарме 32 военного городка Екатеринбурга была попытка кражи личных вещей мобилизованных югорчан. Об этом он рассказал в паблике «Это Крецул» в социальной сети «ВКонтакте». «Ночью был эксцесс. Похоже, срочники пытались ограбить ребят у нас в казарме. Все уже разобрались, людей поймали их же офицеры», — поделился Крецул с подписчиками. По словам блогера, в помещение, где ночевали мобилизованные из ХМАО, кто-то проник через окно и попытался утащить сумку. «Лично я не видел, но ребята утром рассказали», — уточнил Крецул. Его сослуживец Дмитрий Аксенов, тоже находящийся в учебном центре Екатеринбурга, в телефонном разговоре с корреспондентом сообщил, что слышал об инциденте, но подробностей не знает. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова уточнила, что к ней с такой проблемой никто не обращался. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало о том, как проводят свободное время мобилизованные югорчане в Екатеринбурге. Алексей Крецул поделился с подписчиками своего блога, что солдаты ходили стрелять в лазертаг.

Блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул рассказал, что в казарме 32 военного городка Екатеринбурга была попытка кражи личных вещей мобилизованных югорчан. Об этом он рассказал в паблике «Это Крецул» в социальной сети «ВКонтакте». «Ночью был эксцесс. Похоже, срочники пытались ограбить ребят у нас в казарме. Все уже разобрались, людей поймали их же офицеры», — поделился Крецул с подписчиками. По словам блогера, в помещение, где ночевали мобилизованные из ХМАО, кто-то проник через окно и попытался утащить сумку. «Лично я не видел, но ребята утром рассказали», — уточнил Крецул. Его сослуживец Дмитрий Аксенов, тоже находящийся в учебном центре Екатеринбурга, в телефонном разговоре с корреспондентом сообщил, что слышал об инциденте, но подробностей не знает. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова уточнила, что к ней с такой проблемой никто не обращался. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало о том, как проводят свободное время мобилизованные югорчане в Екатеринбурге. Алексей Крецул поделился с подписчиками своего блога, что солдаты ходили стрелять в лазертаг.