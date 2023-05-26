Бывшая жена пермяка продала его дом жителям Екатеринбурга

26 мая 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Новый замок встретил пермяка, вернувшегося в свой дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель деревни Кондратово около Перми однажды, вернувшись домой с дочерью, не смог попасть на участок — на воротах висел новый замок. Как выяснилось, бывшая супруга пермяка продала дом и земельный участок без его ведома жителям Екатеринбурга. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчине пришлось отстаивать свое право на жилье в суде. «Было установлено, что земельный участок и жилое строение зарегистрированы на гражданку, которая давно там не проживает и своей недвижимостью не пользуется. При этом, истец предоставил необходимые доказательства того факта, что строительство и реконструкцию жилого дома, а также покупку земли он осуществлял на свои деньги», — говорится на сайте ГУФССП по Пермскому краю. Также выяснилось, что после развода женщина прав на долю в совместно нажитом имуществе не предъявляла, а вот ее бывший муж и дочь в доме жили и занимались его обустройством. Более того, по закону сделку по продаже дома должны были одобрить органы опеки, так как в нем проживает ребенок. В итоге суд признал сделку недействительной, а отец и дочь вернулись в свой дом.

Житель деревни Кондратово около Перми однажды, вернувшись домой с дочерью, не смог попасть на участок — на воротах висел новый замок. Как выяснилось, бывшая супруга пермяка продала дом и земельный участок без его ведома жителям Екатеринбурга. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчине пришлось отстаивать свое право на жилье в суде. «Было установлено, что земельный участок и жилое строение зарегистрированы на гражданку, которая давно там не проживает и своей недвижимостью не пользуется. При этом, истец предоставил необходимые доказательства того факта, что строительство и реконструкцию жилого дома, а также покупку земли он осуществлял на свои деньги», — говорится на сайте ГУФССП по Пермскому краю. Также выяснилось, что после развода женщина прав на долю в совместно нажитом имуществе не предъявляла, а вот ее бывший муж и дочь в доме жили и занимались его обустройством. Более того, по закону сделку по продаже дома должны были одобрить органы опеки, так как в нем проживает ребенок. В итоге суд признал сделку недействительной, а отец и дочь вернулись в свой дом.