Бывшая жена пермяка продала его дом жителям Екатеринбурга

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Детский сад в п. Вороновка, по улице Урожайная, 147. Курган, детский сад, замок, забор, вороновка, улица урожайная 147, закрытый детский сад, железный забор
Новый замок встретил пермяка, вернувшегося в свой дом Фото:

Житель деревни Кондратово около Перми однажды, вернувшись домой с дочерью, не смог попасть на участок — на воротах висел новый замок. Как выяснилось, бывшая супруга пермяка продала дом и земельный участок без его ведома жителям Екатеринбурга. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчине пришлось отстаивать свое право на жилье в суде.

«Было установлено, что земельный участок и жилое строение зарегистрированы на гражданку, которая давно там не проживает и своей недвижимостью не пользуется. При этом, истец предоставил необходимые доказательства того факта, что строительство и реконструкцию жилого дома, а также покупку земли он осуществлял на свои деньги», — говорится на сайте ГУФССП по Пермскому краю.

Также выяснилось, что после развода женщина прав на долю в совместно нажитом имуществе не предъявляла, а вот ее бывший муж и дочь в доме жили и занимались его обустройством. Более того, по закону сделку по продаже дома должны были одобрить органы опеки, так как в нем проживает ребенок. В итоге суд признал сделку недействительной, а отец и дочь вернулись в свой дом.

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Житель деревни Кондратово около Перми однажды, вернувшись домой с дочерью, не смог попасть на участок — на воротах висел новый замок. Как выяснилось, бывшая супруга пермяка продала дом и земельный участок без его ведома жителям Екатеринбурга. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчине пришлось отстаивать свое право на жилье в суде. «Было установлено, что земельный участок и жилое строение зарегистрированы на гражданку, которая давно там не проживает и своей недвижимостью не пользуется. При этом, истец предоставил необходимые доказательства того факта, что строительство и реконструкцию жилого дома, а также покупку земли он осуществлял на свои деньги», — говорится на сайте ГУФССП по Пермскому краю. Также выяснилось, что после развода женщина прав на долю в совместно нажитом имуществе не предъявляла, а вот ее бывший муж и дочь в доме жили и занимались его обустройством. Более того, по закону сделку по продаже дома должны были одобрить органы опеки, так как в нем проживает ребенок. В итоге суд признал сделку недействительной, а отец и дочь вернулись в свой дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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