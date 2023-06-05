Трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекроют из-за строительных работ

Над дорогой установят надземный переход
Трассу между Екатеринбургом и Тюмень перекроют из-за строительных работ 5 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралуправтодор».
«На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 299) с 23-00 по 23-40 запланированы работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения. Там будут устанавливать надземный пешеходный переход», — рассказали в дорожном предприятии.
Ранее федеральную автодорогу перекрывали в апреле. Тогда причиной остановки движения стал гололед.
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