Трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекроют из-за строительных работ

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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, фура, дальнобойщик, надземный переход, ткад
Над дорогой установят надземный переход Фото:

Трассу между Екатеринбургом и Тюмень перекроют из-за строительных работ 5 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралуправтодор».

«На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 299) с 23-00 по 23-40 запланированы работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения. Там будут устанавливать надземный пешеходный переход», — рассказали в дорожном предприятии.

Ранее федеральную автодорогу перекрывали в апреле. Тогда причиной остановки движения стал гололед.

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Трассу между Екатеринбургом и Тюмень перекроют из-за строительных работ 5 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралуправтодор». «На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 299) с 23-00 по 23-40 запланированы работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения. Там будут устанавливать надземный пешеходный переход», — рассказали в дорожном предприятии. Ранее федеральную автодорогу перекрывали в апреле. Тогда причиной остановки движения стал гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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