Трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекроют из-за строительных работ 05 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 + Над дорогой установят надземный переход Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Трассу между Екатеринбургом и Тюмень перекроют из-за строительных работ 5 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралуправтодор». «На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 299) с 23-00 по 23-40 запланированы работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения. Там будут устанавливать надземный пешеходный переход», — рассказали в дорожном предприятии. Ранее федеральную автодорогу перекрывали в апреле. Тогда причиной остановки движения стал гололед. Трассу между Екатеринбургом и Тюмень перекроют из-за строительных работ 5 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралуправтодор». «На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 299) с 23-00 по 23-40 запланированы работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения. Там будут устанавливать надземный пешеходный переход», — рассказали в дорожном предприятии. Ранее федеральную автодорогу перекрывали в апреле. Тогда причиной остановки движения стал гололед. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям