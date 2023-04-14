Участок трассы Екатеринбург — Тюмень полностью закрыли из-за гололеда. В настоящий момент последствия непогоды устраняются. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
«На обходе Белоярского собственником дороги введено ограничение движения из-за наличия зимней скользкости. Сейчас подрядчиком ведутся работы по приведению дороги в нормативное состояние», — заявили в ведомстве. После того, как трасса будет почищена, движение возобновят.
13 апреля в Свердловской области выпал снег, а температура воздуха резко опустилась с +14 до +3 градусов. За прошедшую ночь максимальное количество снега выпало в Верхотурье — там высота снежного покрова достигла 11 см. О морозах синоптики предупреждали вчера утром, потепление ожидается уже в эти выходные.
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