Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за гололеда

14 апреля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды водителям придется искать другие пути объезда или отказываться от поездок вообще Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Участок трассы Екатеринбург — Тюмень полностью закрыли из-за гололеда. В настоящий момент последствия непогоды устраняются. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «На обходе Белоярского собственником дороги введено ограничение движения из-за наличия зимней скользкости. Сейчас подрядчиком ведутся работы по приведению дороги в нормативное состояние», — заявили в ведомстве. После того, как трасса будет почищена, движение возобновят. 13 апреля в Свердловской области выпал снег, а температура воздуха резко опустилась с +14 до +3 градусов. За прошедшую ночь максимальное количество снега выпало в Верхотурье — там высота снежного покрова достигла 11 см. О морозах синоптики предупреждали вчера утром, потепление ожидается уже в эти выходные.

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень полностью закрыли из-за гололеда. В настоящий момент последствия непогоды устраняются. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «На обходе Белоярского собственником дороги введено ограничение движения из-за наличия зимней скользкости. Сейчас подрядчиком ведутся работы по приведению дороги в нормативное состояние», — заявили в ведомстве. После того, как трасса будет почищена, движение возобновят. 13 апреля в Свердловской области выпал снег, а температура воздуха резко опустилась с +14 до +3 градусов. За прошедшую ночь максимальное количество снега выпало в Верхотурье — там высота снежного покрова достигла 11 см. О морозах синоптики предупреждали вчера утром, потепление ожидается уже в эти выходные.