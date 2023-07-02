У пермского борца с наркотиками свердловские силовики нашли метадон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Пермяка с координатами тайника остановили на трассе Пермь-Екатеринбург Фото:

В Свердловской области недалеко от Ревды полицейские остановили борца с наркотиками из Перми, который планировал заработать на продаже метадона. Об этом сообщается в telegram-канале SHOT.

«У борца с наркотиками из Перми в тайнике нашли 200 грамм метадона. Его остановили первого июля на трассе Пермь-Екатеринбург у города Ревда», — написано в посте.

По данным telegram-канала, пермяк последние 13 лет помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию. В ходе обыска, написано в telegram-канале, сотрудники полиции заглянули в телефон мужчины и нашли координаты тайника с наркотиками. Через два часа, говорится в посте, по нужному адресу приехали силовики, которые нашли в тайнике метадон.

URA.RU направило редакционный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области и в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства задержания жителя Перми, который ранее был известен своей борьбой с наркотиками. Ответ на него ожидается.

Ранее полицейские задержали в Екатеринбурге владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным источника, близкого к силовикам, многодетная мать предъявила полицейским поддельное удостоверение судьи арбитражной палаты, а ее сожитель выдавал себя за статусного следователя.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области недалеко от Ревды полицейские остановили борца с наркотиками из Перми, который планировал заработать на продаже метадона. Об этом сообщается в telegram-канале SHOT. «У борца с наркотиками из Перми в тайнике нашли 200 грамм метадона. Его остановили первого июля на трассе Пермь-Екатеринбург у города Ревда», — написано в посте. По данным telegram-канала, пермяк последние 13 лет помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию. В ходе обыска, написано в telegram-канале, сотрудники полиции заглянули в телефон мужчины и нашли координаты тайника с наркотиками. Через два часа, говорится в посте, по нужному адресу приехали силовики, которые нашли в тайнике метадон. URA.RU направило редакционный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области и в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства задержания жителя Перми, который ранее был известен своей борьбой с наркотиками. Ответ на него ожидается. Ранее полицейские задержали в Екатеринбурге владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным источника, близкого к силовикам, многодетная мать предъявила полицейским поддельное удостоверение судьи арбитражной палаты, а ее сожитель выдавал себя за статусного следователя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...