У пермского борца с наркотиками свердловские силовики нашли метадон

02 июля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Пермяка с координатами тайника остановили на трассе Пермь-Екатеринбург Фото: Московец Илья © URA.RU В Свердловской области недалеко от Ревды полицейские остановили борца с наркотиками из Перми, который планировал заработать на продаже метадона. Об этом сообщается в telegram-канале SHOT. «У борца с наркотиками из Перми в тайнике нашли 200 грамм метадона. Его остановили первого июля на трассе Пермь-Екатеринбург у города Ревда», — написано в посте. По данным telegram-канала, пермяк последние 13 лет помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию. В ходе обыска, написано в telegram-канале, сотрудники полиции заглянули в телефон мужчины и нашли координаты тайника с наркотиками. Через два часа, говорится в посте, по нужному адресу приехали силовики, которые нашли в тайнике метадон. URA.RU направило редакционный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области и в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства задержания жителя Перми, который ранее был известен своей борьбой с наркотиками. Ответ на него ожидается. Ранее полицейские задержали в Екатеринбурге владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным источника, близкого к силовикам, многодетная мать предъявила полицейским поддельное удостоверение судьи арбитражной палаты, а ее сожитель выдавал себя за статусного следователя.

В Свердловской области недалеко от Ревды полицейские остановили борца с наркотиками из Перми, который планировал заработать на продаже метадона. Об этом сообщается в telegram-канале SHOT. «У борца с наркотиками из Перми в тайнике нашли 200 грамм метадона. Его остановили первого июля на трассе Пермь-Екатеринбург у города Ревда», — написано в посте. По данным telegram-канала, пермяк последние 13 лет помогал наркозависимым и даже создал специальную организацию. В ходе обыска, написано в telegram-канале, сотрудники полиции заглянули в телефон мужчины и нашли координаты тайника с наркотиками. Через два часа, говорится в посте, по нужному адресу приехали силовики, которые нашли в тайнике метадон. URA.RU направило редакционный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области и в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства задержания жителя Перми, который ранее был известен своей борьбой с наркотиками. Ответ на него ожидается. Ранее полицейские задержали в Екатеринбурге владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным источника, близкого к силовикам, многодетная мать предъявила полицейским поддельное удостоверение судьи арбитражной палаты, а ее сожитель выдавал себя за статусного следователя.