На трассе Екатеринбург — Тюмень в аварии пострадали три ребенка. Фото

07 октября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за аварии пострадали три ребенка и один взрослый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 33-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень из-за нарушения ПДД столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них дети. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Предварительно, водитель Lexus, мужчина 1987 года рождения, при начале движения с правой обочины не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, под управлением водителя 1980 года рождения, и допустил столкновение. В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля Lexus — женщина 1985 года рождения и ребенок 2017 года рождения, а также два пассажира автомобиля Mitsubishi — дети 2014 года рождения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, врачи сейчас оказывают пострадавшим необходимую помощь. Было установлено, что водитель Lexus — житель Тамбова, имеет стаж вождения 12 лет. Он направлялся из Екатеринбурга в Тюмень и по пути подобрал попутчиков — женщину и ребенка. Юного пассажира водитель перевозил без детского автокресла. За это нарушение мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Во втором автомобиле находилась семья из Малышева. Дети перевозились без нарушений, поэтому серьезных травм не получили. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 33-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень из-за нарушения ПДД столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них дети. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Предварительно, водитель Lexus, мужчина 1987 года рождения, при начале движения с правой обочины не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, под управлением водителя 1980 года рождения, и допустил столкновение. В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля Lexus — женщина 1985 года рождения и ребенок 2017 года рождения, а также два пассажира автомобиля Mitsubishi — дети 2014 года рождения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, врачи сейчас оказывают пострадавшим необходимую помощь. Было установлено, что водитель Lexus — житель Тамбова, имеет стаж вождения 12 лет. Он направлялся из Екатеринбурга в Тюмень и по пути подобрал попутчиков — женщину и ребенка. Юного пассажира водитель перевозил без детского автокресла. За это нарушение мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Во втором автомобиле находилась семья из Малышева. Дети перевозились без нарушений, поэтому серьезных травм не получили. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку.