В ДНР ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков

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День Победы. Челябинск, фсб
ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР Фото:

Сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево. В результате мероприятий была задержана группа лиц.

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и МВД по региону выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в городе Енакиево», — передают «Известия». Уточняется, что правоохранителями была задержана группа лиц.

Во время обысков в домах задержанных было найдено и изъято около двух килограммов каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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Сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево. В результате мероприятий была задержана группа лиц. «В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и МВД по региону выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в городе Енакиево», — передают «Известия». Уточняется, что правоохранителями была задержана группа лиц. Во время обысков в домах задержанных было найдено и изъято около двух килограммов каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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