В ДНР ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков

22 января 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево. В результате мероприятий была задержана группа лиц. «В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и МВД по региону выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в городе Енакиево», — передают «Известия». Уточняется, что правоохранителями была задержана группа лиц. Во время обысков в домах задержанных было найдено и изъято около двух килограммов каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево. В результате мероприятий была задержана группа лиц. «В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и МВД по региону выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в городе Енакиево», — передают «Известия». Уточняется, что правоохранителями была задержана группа лиц. Во время обысков в домах задержанных было найдено и изъято около двух килограммов каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».