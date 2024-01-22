В ДНР ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков

ФСБ задержала группу лиц за сбыт наркотиков в ДНР
Сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево. В результате мероприятий была задержана группа лиц.
«В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и МВД по региону выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в городе Енакиево», — передают «Известия». Уточняется, что правоохранителями была задержана группа лиц.
Во время обысков в домах задержанных было найдено и изъято около двух килограммов каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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