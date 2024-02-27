ВСУ атаковали гуманитарный штаб в Херсонской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, многофункциональный центр, мфц
В новокаховском МФЦ местные жители получали соцподдержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили по зданию многофункционального центра в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ города.

«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке. Здесь мирные жители Новокаховского округа получали широкий спектр социальных и государственных услуг», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в этом центре жителям Новокаховского округа оказывали социальную поддержку.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины ударили по зданию многофункционального центра в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ города. «Сегодня утром ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке. Здесь мирные жители Новокаховского округа получали широкий спектр социальных и государственных услуг», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в этом центре жителям Новокаховского округа оказывали социальную поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...