ВСУ атаковали гуманитарный штаб в Херсонской области. Фото, видео

27 февраля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В новокаховском МФЦ местные жители получали соцподдержку Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ударили по зданию многофункционального центра в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ города. «Сегодня утром ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке. Здесь мирные жители Новокаховского округа получали широкий спектр социальных и государственных услуг», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в этом центре жителям Новокаховского округа оказывали социальную поддержку. Фото: telegram-канал МФЦ Херсонской области https://t.me/mfc_kherson/1152

Вооруженные силы Украины ударили по зданию многофункционального центра в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ города. «Сегодня утром ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке. Здесь мирные жители Новокаховского округа получали широкий спектр социальных и государственных услуг», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в этом центре жителям Новокаховского округа оказывали социальную поддержку.