В новокаховском МФЦ местные жители получали соцподдержку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины ударили по зданию многофункционального центра в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ города.
«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке. Здесь мирные жители Новокаховского округа получали широкий спектр социальных и государственных услуг», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в этом центре жителям Новокаховского округа оказывали социальную поддержку.
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