22:31 01 февраля 2018 0

Учениями руководит командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Соединения и части Центрального военного округа приведены в полную боеготовность в рамках учений. Речь идет о плановой отработке вопросов развертывания систем управления.

«Соединения и воинские части Центрального военного округа сегодня, 1 февраля, приведены в боевую готовность „Полная“ с целью отработки практических вопросов развертывания системы управления. В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций», — приводит сообщение ЦВО RT.

Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками. Руководит учениями командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

Прежний командующий ЦВО 59-летний генерал-полковник Владимир Зарудницкий ушел на повышение в Москву. Он руководил группировкой Вооруженных Сил РФ в Сирийской Арабской Республике.