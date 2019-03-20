Пермский чиновник и отвергнутая им девушка помирились Ростислав Русинов, Вконтакте

Пермский чиновник Ростислав Русинов извинился перед 33-летней землячкой Оксаной, которая пыталась добиться его расположения на шоу «Давай поженимся» на «Первом канале». Примирение между пермяками произошло в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Журналисты решили помирить Ростислава и Оксану. Для этого они свели пермяков прямо в студии, перед микрофонами. Чиновник (работник отдела дорожного контроля в администрации города) объяснил свои слова о том, что девушка не подходит ему по весу. «Да все так (с килограммами пермячки). Это просто была неудачная шутка», — признал Ростислав. «Прошу прощения, что обидел хорошую девушку», — добавил чиновник.

Оксана приняла извинения Ростислава. Но признала, что слова чиновника о ее лишнем весе ее все равно сильно задели. «Меня очень смутило, что Ростислав выбирает женщин по весу», — призналась пермячка. Она добавила, что «не нужно зацикливаться на цифрах и ограничивать свои возможности».

Ростислав также объяснил журналистам свои высокие критерии, по которым он выбирает девушек. 49-летний чиновник, напомним, искал «очень худую» девственницу до 35 лет. Пермяк уточнил, что «не имел ввиду ничего непристойного». «„Без сексуального опыта“ значит, что без богатого сексуального опыта. Раз, два — и хватит», — пояснил Ростислав. Он добавил, что в отношениях главное не секс, а «интерес и взаимность».

Русинов, напомним, прославился на шоу «Давай поженимся» после того, как рассказал историю об изменах своей экс-супруги. Трое из четырех детей чиновника оказались чужими. Однако свою любовь на программе он найти не смог — пермячка Оксана не подошла ему по весовой категории. После подобных слов в эфире федерального ТВ девушку сильно затравили на работе.