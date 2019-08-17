Летчик-герой унес сувенир с поля, где посадил самолет

Дамир Юсупов вернулся с работы с початком кукурузы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 на кукурузное поле, забрал на память с собой сувенир с места аварии. Как рассказала жена Юсупова, домой он пришел с початком кукурузы.

«На память Дамир привез с того поля початок кукурузы. Он очень устал, но утром снова уехал на работу», — рассказала супруга пилота «Комсомольской правде».

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» утром, 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время взлета в двигатели попала стая чаек, начались перебои в их работе. Юсупов вручную посадил самолет на брюхо в поле. Серьезных трамв в ходе аварийной посадки никто не получил.

16 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, пишет RT. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.