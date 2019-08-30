В екатеринбургском баре испортили копию скандального граффити-креста. Камеры сняли нарушителя. ВИДЕО

В Екатеринбурге неизвестный испортил копию «Супрематического креста» Покраса Лампаса, которая 29 августа появилась в баре «Огонек». Мужчина, который закрасил часть работы черной краской, был снят камерами видеонаблюдения. Ресторатор Евгений Кексин поделился записью на своей странице в Instagram.
На записи видно, как мужчина сначала пил кофе за столиком, а затем подошел к стене с рисунком, оставил черное пятно на граффити и ушел, прикрыв лицо рукой. «Мы отсмотрели видео со всех камер, но нигде не видно лицо мужчины. Официант тоже не увидел особых примет, — сказал „URA.RU“ Евгений Кексин. — Сделал пакость и очень быстро убежал. Мне даже как-то стыдно за него, если уж делать такое, так как-нибудь эпично».
В июле коммунальные рабочие испортили масштабную работу Покраса Лампаса «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Художник хотел восстановить проект, но православные активисты оказались против. Скорее всего, Лампас переделает свою работу так, чтобы в ней больше не было креста.
После скандала с верующими в баре «Огонек» нарисовали копию «Супрематического креста».