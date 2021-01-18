Бывшего главу «ВСМПО-Ависма» лишили доли в компании

Бывший глава корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) Михаил Воеводин лишился своей части акций титановой компании. Порядка 6,53% доли предприятия были переданы основному акционеру Михаилу Шелкову.
По предварительным данным, сумма сделки оценивается в два миллиарда рублей, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из партнеров компании. При этом капитализация компании говорит о том, что Воеводин передал свою часть акций дешевле их реальной стоимости. По данным Московской биржи на 15 января, доля 6,53% стоила 16 млрд рублей.
Уточняется, что Воеводин владел акциями не напрямую, а через несколько структур, которые также принадлежали Шелкову. Из открытых данных известно, что по 30% акций корпорации принадлежат компаниям JIVANTA VENTURES LIMITED (Кипр) и CADOR ENTERPRISES LIMITED (Кипр). Еще 25% принадлежат ООО «РТ-Развитие бизнеса» (Москва), 5,27% — ООО «Промышленные Инвестиции» и 1,15% — зампредседателю совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаилу Шелкову.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе корпорации не удалось. Там отказались от разъяснений по теме.
Ранее Воеводин через арбитражный суд был обязан до Нового года выплатить компании 1,7 млрд рублей по делу о взыскании убытков. Поводом для иска стали «неразумные и недобросовестные» сделки корпорации за 2017—2019 годы (время руководства Воеводина) по продаже ферротитана и титановой стружки, отмечает «
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Недавно в корпорации в третий раз за год сменили главу.
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