26 августа 2021

Треш-стримеры распылили перцовый баллончик в лицо москвичке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стримеры предлагали деньги женщине, если она разденется на камеру Фото:

В одном из московских парков трэш-стримеры распылили в лицо прохожей содержимое перцового баллончика. Видео об этом опубликовано в социальных сетях.

«Женя, давай, заливай ее перцем», — кричит один из них. Инцидент произошел после короткого разговора с женщиной и предложения дать ей 100 тысяч рублей, если она ляжет голая на рельсы.

Во время происшествия участники громко смеются, передает телеканал 360. Как сообщает издание «Рен-ТВ», к этому могут быть причастны трэш-стримеры Игорь Малихов по прозвищу «Репейник» и Евгений Дмитерко. Отмечается также, что на видеотрансляциях «Репейника» постоянно происходят избиения и унижения душевнобольных и инвалидов за деньги пользователей, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В конце января этого года в Совете Федерации была создана рабочая группа по борьбе с треш-стримами — трансляциями в интернете, в ходе которых ведущие за деньги издеваются над людьми. По информации председателя комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатора от Пермского края Алексея Пушкова, запрет на такие стримы можно реализовать совместно с интернет-компаниями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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