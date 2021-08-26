Стримеры предлагали деньги женщине, если она разденется на камеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из московских парков трэш-стримеры распылили в лицо прохожей содержимое перцового баллончика. Видео об этом опубликовано в социальных сетях.

«Женя, давай, заливай ее перцем», — кричит один из них. Инцидент произошел после короткого разговора с женщиной и предложения дать ей 100 тысяч рублей, если она ляжет голая на рельсы.

Во время происшествия участники громко смеются, передает телеканал 360. Как сообщает издание «Рен-ТВ», к этому могут быть причастны трэш-стримеры Игорь Малихов по прозвищу «Репейник» и Евгений Дмитерко. Отмечается также, что на видеотрансляциях «Репейника» постоянно происходят избиения и унижения душевнобольных и инвалидов за деньги пользователей, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В конце января этого года в Совете Федерации была создана рабочая группа по борьбе с треш-стримами — трансляциями в интернете, в ходе которых ведущие за деньги издеваются над людьми. По информации председателя комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатора от Пермского края Алексея Пушкова, запрет на такие стримы можно реализовать совместно с интернет-компаниями.