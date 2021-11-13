От коронавируса в России за сутки умерли 1241 человек. Это рекорд с начала пандемии

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За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончалось 1 241 человек — это новый антирекорд. Днем ранее умерли 1 235 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 256 в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 1 241 смерть», — сообщается на официальном сайте организации.

Днем ранее из-за болезни умерло 1235 пациентов, 10 ноября — 1237, 9 ноября — 1239, что стало новым рекордом смертности в РФ. С 9 ноября смертность держится на уровне более чем 1200 человек в сутки.

Ранее производитель «Арепливир» рассказал о плюсах нового препарата от COVID. Инъекционную форму препарата характеризуют 100% биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, уточняет телеканал 360. Сначала препаратом обеспечат Россию, затем начнут поставлять на экспорт, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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