ЕР забрала 95% мандатов на выборах в Тюменской области и ЯНАО

Партия «Единая Россия» получила 95 из 100 депутатских мандатов на выборах различного уровня, прошедших в Тюменской области и ЯНАО 11 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона
«Из 100 мандатов ЕР получила 95 (95%), ЛДПР — два (2%), КПРФ — два (2%), один мандат получил самовыдвиженец», — сообщил инсайдер. По предварительным данным, явка на выборах составила 34,69%.
По данным источника, на довыборах в Тюменскую областную думу, которые проходили на территории Надымского избирательного округа (ЯНАО), победил единоросс Дмитрий Плотников. Он набрал 51,49% голосов.
На довыборах в гордуму Тобольска (два вакантных места) победили два единоросса — Людмила Торопова и Эдуард Махмутов. На довыборах в думу Ишима также победу одержали представители ЕР — Сергей Перлов и Василий Приймак.
На выборах нового созыва думы Ишимского района ЕР получила 14 мандатов из 15, в одном округе победил представитель ЛДПР. На выборах в думу Вагайского района единороссы получили 12 мест, два — КПРФ, одно — ЛДПР. В думах сельских поселений единороссы смогли забрать 63 мандата из 64, одно депутатское кресло занял самовыдвиженец.
Выборы в Тюменской области прошли в единый день голосования 11 сентября. В них приняло участие 245 кандидатов на места в думах различного уровня.
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