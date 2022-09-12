ЕР забрала 95% мандатов на выборах в Тюменской области и ЯНАО

«Единая Россия» забрала 95% мандатов на выборах в Тюменской области 11 сентября
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Выборы в Тюмени. Тюмень, кабинки для голосования, коиб, бюллетени, избирательный участок, голосование
Явка на тюменских выборах составила более 34% избирателей Фото:

Партия «Единая Россия» получила 95 из 100 депутатских мандатов на выборах различного уровня, прошедших в Тюменской области и ЯНАО 11 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона

«Из 100 мандатов ЕР получила 95 (95%), ЛДПР — два (2%), КПРФ — два (2%), один мандат получил самовыдвиженец», — сообщил инсайдер. По предварительным данным, явка на выборах составила 34,69%.

По данным источника, на довыборах в Тюменскую областную думу, которые проходили на территории Надымского избирательного округа (ЯНАО), победил единоросс Дмитрий Плотников. Он набрал 51,49% голосов.

На довыборах в гордуму Тобольска (два вакантных места) победили два единоросса — Людмила Торопова и Эдуард Махмутов. На довыборах в думу Ишима также победу одержали представители ЕР — Сергей Перлов и Василий Приймак.

На выборах нового созыва думы Ишимского района ЕР получила 14 мандатов из 15, в одном округе победил представитель ЛДПР. На выборах в думу Вагайского района единороссы получили 12 мест, два — КПРФ, одно — ЛДПР. В думах сельских поселений единороссы смогли забрать 63 мандата из 64, одно депутатское кресло занял самовыдвиженец.

Выборы в Тюменской области прошли в единый день голосования 11 сентября. В них приняло участие 245 кандидатов на места в думах различного уровня.

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Партия «Единая Россия» получила 95 из 100 депутатских мандатов на выборах различного уровня, прошедших в Тюменской области и ЯНАО 11 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона «Из 100 мандатов ЕР получила 95 (95%), ЛДПР — два (2%), КПРФ — два (2%), один мандат получил самовыдвиженец», — сообщил инсайдер. По предварительным данным, явка на выборах составила 34,69%. По данным источника, на довыборах в Тюменскую областную думу, которые проходили на территории Надымского избирательного округа (ЯНАО), победил единоросс Дмитрий Плотников. Он набрал 51,49% голосов. На довыборах в гордуму Тобольска (два вакантных места) победили два единоросса — Людмила Торопова и Эдуард Махмутов. На довыборах в думу Ишима также победу одержали представители ЕР — Сергей Перлов и Василий Приймак. На выборах нового созыва думы Ишимского района ЕР получила 14 мандатов из 15, в одном округе победил представитель ЛДПР. На выборах в думу Вагайского района единороссы получили 12 мест, два — КПРФ, одно — ЛДПР. В думах сельских поселений единороссы смогли забрать 63 мандата из 64, одно депутатское кресло занял самовыдвиженец. Выборы в Тюменской области прошли в единый день голосования 11 сентября. В них приняло участие 245 кандидатов на места в думах различного уровня.
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