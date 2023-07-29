Жители Тюменской области оформили автокредиты почти на 6 млрд рублей

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В рейтинге лидеров по автокредитам Тюменская область занимает 25 место Фото:

Жители Тюменской области оформили автозаймы на 5,9 млрд рублей за 6 месяцев 2023 года. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) регион вошел в топ-30 лидеров по количеству выданных кредитов на покупку автомобиля.

«В первом полугодии жители Тюменской области получили автокредиты на сумму 5,9 млрд рублей. Это на 79,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщается на сайте НБКИ. В рейтинге лидеров по автокредитам регион занимает 25 место.

Также в число лидеров по количеству займов на покупку автомобиля попал Ханты-Мансийский автономный округ. Он находится на 18 строчке рейтинга. Жители этого региона оформили автокредиты на 7,9 млрд рублей.

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Жители Тюменской области оформили автозаймы на 5,9 млрд рублей за 6 месяцев 2023 года. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) регион вошел в топ-30 лидеров по количеству выданных кредитов на покупку автомобиля. «В первом полугодии жители Тюменской области получили автокредиты на сумму 5,9 млрд рублей. Это на 79,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщается на сайте НБКИ. В рейтинге лидеров по автокредитам регион занимает 25 место. Также в число лидеров по количеству займов на покупку автомобиля попал Ханты-Мансийский автономный округ. Он находится на 18 строчке рейтинга. Жители этого региона оформили автокредиты на 7,9 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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