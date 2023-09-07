Власти Тюменской области потратят миллиарды рублей на жителей ЯНАО

На мероприятия в рамках программы «Сотрудничество», направленные на жителей ЯНАО, из бюджета Тюменской области выделят дополнительные 6,8 млрд рублей. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу губернатором Александром Моором.
«Предлагается увеличить расходы по программе „Сотрудничество“. Направить 4 331 344 000 рублей на соцподдержку отдельных категорий граждан, а также оказание соцуслуг населению ЯНАО», — говорится в законопроекте об изменении параметров бюджета Тюменской области.
Помимо этого, межбюджетный трансферт в размере 2 455 305 000 рублей будет направлен в казну ЯНАО для исполнения средними профессиональными организациями госзадания на оказание государственных услуг. Еще 97,4 млн потратят на покупку жилья для ямальцев, переезжающих в Тюменскую область.
Увеличение расходов также произойдет за счет предоставления грантов на покупку медоборудования тюменскому «Федеральному центру нейрохирургии», где в числе прочих проходят лечение и ямальцы. О закупке ранее договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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