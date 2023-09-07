Власти Тюменской области потратят миллиарды рублей на жителей ЯНАО

В Тюменской области выделят дополнительные деньги на программу «Сотрудничество»
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Деньги пойдут на жилищные сертификаты для ямальцев и другую соцподдержку Фото:

На мероприятия в рамках программы «Сотрудничество», направленные на жителей ЯНАО, из бюджета Тюменской области выделят дополнительные 6,8 млрд рублей. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу губернатором Александром Моором.

«Предлагается увеличить расходы по программе „Сотрудничество“. Направить 4 331 344 000 рублей на соцподдержку отдельных категорий граждан, а также оказание соцуслуг населению ЯНАО», — говорится в законопроекте об изменении параметров бюджета Тюменской области.

Помимо этого, межбюджетный трансферт в размере 2 455 305 000 рублей будет направлен в казну ЯНАО для исполнения средними профессиональными организациями госзадания на оказание государственных услуг. Еще 97,4 млн потратят на покупку жилья для ямальцев, переезжающих в Тюменскую область.

Увеличение расходов также произойдет за счет предоставления грантов на покупку медоборудования тюменскому «Федеральному центру нейрохирургии», где в числе прочих проходят лечение и ямальцы. О закупке ранее договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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На мероприятия в рамках программы «Сотрудничество», направленные на жителей ЯНАО, из бюджета Тюменской области выделят дополнительные 6,8 млрд рублей. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу губернатором Александром Моором. «Предлагается увеличить расходы по программе „Сотрудничество“. Направить 4 331 344 000 рублей на соцподдержку отдельных категорий граждан, а также оказание соцуслуг населению ЯНАО», — говорится в законопроекте об изменении параметров бюджета Тюменской области. Помимо этого, межбюджетный трансферт в размере 2 455 305 000 рублей будет направлен в казну ЯНАО для исполнения средними профессиональными организациями госзадания на оказание государственных услуг. Еще 97,4 млн потратят на покупку жилья для ямальцев, переезжающих в Тюменскую область. Увеличение расходов также произойдет за счет предоставления грантов на покупку медоборудования тюменскому «Федеральному центру нейрохирургии», где в числе прочих проходят лечение и ямальцы. О закупке ранее договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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