Власти ХМАО потратят миллионы рублей на отдых детей в Тюменской области

Администрация Нижневартовска (ХМАО) заплатит более трех миллионов рублей за детские путевки на отдых в Тюменской области. Информация представлена на сайте госзакупок.
«Предметом контракта является оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительном учреждении, расположенном в Тюменской области. Цена — 3 046 708 рублей», — говорится в документах закупки.
Заказчиком выступает мэрия Нижневартовска. За счет бюджета на отдых в Тюменскую область отправят 118 детей. Программа рассчитана на девять дней, в период с 22 по 30 октября.
Ранее URA.RU писало, что бесплатные путевки получат и тюменские школьники. Самых талантливых из них отправят в «Артек».
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