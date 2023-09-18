Власти ХМАО потратят миллионы рублей на отдых детей в Тюменской области

18 сентября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дети из Нижневартовска проведут на отдыхе девять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Нижневартовска (ХМАО) заплатит более трех миллионов рублей за детские путевки на отдых в Тюменской области. Информация представлена на сайте госзакупок. «Предметом контракта является оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительном учреждении, расположенном в Тюменской области. Цена — 3 046 708 рублей», — говорится в документах закупки. Заказчиком выступает мэрия Нижневартовска. За счет бюджета на отдых в Тюменскую область отправят 118 детей. Программа рассчитана на девять дней, в период с 22 по 30 октября. Ранее URA.RU писало, что бесплатные путевки получат и тюменские школьники. Самых талантливых из них отправят в «Артек».

Администрация Нижневартовска (ХМАО) заплатит более трех миллионов рублей за детские путевки на отдых в Тюменской области. Информация представлена на сайте госзакупок. «Предметом контракта является оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительном учреждении, расположенном в Тюменской области. Цена — 3 046 708 рублей», — говорится в документах закупки. Заказчиком выступает мэрия Нижневартовска. За счет бюджета на отдых в Тюменскую область отправят 118 детей. Программа рассчитана на девять дней, в период с 22 по 30 октября. Ранее URA.RU писало, что бесплатные путевки получат и тюменские школьники. Самых талантливых из них отправят в «Артек».