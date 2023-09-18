Власти ХМАО потратят миллионы рублей на отдых детей в Тюменской области

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых
Дети из Нижневартовска проведут на отдыхе девять дней Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) заплатит более трех миллионов рублей за детские путевки на отдых в Тюменской области. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Предметом контракта является оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительном учреждении, расположенном в Тюменской области. Цена — 3 046 708 рублей», — говорится в документах закупки.

Заказчиком выступает мэрия Нижневартовска. За счет бюджета на отдых в Тюменскую область отправят 118 детей. Программа рассчитана на девять дней, в период с 22 по 30 октября.

Ранее URA.RU писало, что бесплатные путевки получат и тюменские школьники. Самых талантливых из них отправят в «Артек».

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) заплатит более трех миллионов рублей за детские путевки на отдых в Тюменской области. Информация представлена на сайте госзакупок. «Предметом контракта является оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительном учреждении, расположенном в Тюменской области. Цена — 3 046 708 рублей», — говорится в документах закупки. Заказчиком выступает мэрия Нижневартовска. За счет бюджета на отдых в Тюменскую область отправят 118 детей. Программа рассчитана на девять дней, в период с 22 по 30 октября. Ранее URA.RU писало, что бесплатные путевки получат и тюменские школьники. Самых талантливых из них отправят в «Артек».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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