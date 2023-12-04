Рейс из ЯНАО и ХМАО в Тюмень задерживается на 13,5 часов

Пассажиры Utair не могут добраться до Тюмени
Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Красноселькупа (ЯНАО), следующий через Ханты-Мансийск (ХМАО) в Тюмень, задерживается на 13,5 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 4346, Красноселькуп — Ханты-Мансийск — Тюмень. Расчетное время прибытия: 5 декабря, 08:30», — следует из данных онлайн-табло Рощино.
Согласно сведениям с сайта авиакомпании «ЮТэйр», данный рейс по понедельникам должен прибывать в Тюмень в 19:00. Таким образом, задержка составит 13,5 часов.
URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.
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