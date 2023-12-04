Рейс из ЯНАО и ХМАО в Тюмень задерживается на 13,5 часов

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр
Пассажиры Utair не могут добраться до Тюмени Фото:

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Красноселькупа (ЯНАО), следующий через Ханты-Мансийск (ХМАО) в Тюмень, задерживается на 13,5 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 4346, Красноселькуп — Ханты-Мансийск — Тюмень. Расчетное время прибытия: 5 декабря, 08:30», — следует из данных онлайн-табло Рощино.

Согласно сведениям с сайта авиакомпании «ЮТэйр», данный рейс по понедельникам должен прибывать в Тюмень в 19:00. Таким образом, задержка составит 13,5 часов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.

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Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Красноселькупа (ЯНАО), следующий через Ханты-Мансийск (ХМАО) в Тюмень, задерживается на 13,5 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 4346, Красноселькуп — Ханты-Мансийск — Тюмень. Расчетное время прибытия: 5 декабря, 08:30», — следует из данных онлайн-табло Рощино. Согласно сведениям с сайта авиакомпании «ЮТэйр», данный рейс по понедельникам должен прибывать в Тюмень в 19:00. Таким образом, задержка составит 13,5 часов. URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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