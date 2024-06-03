Полпред Якушев выстроил кооперацию нефтяников ХМАО и ЯНАО для импортозамещения

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выступил в роли посредника для того, чтобы улучшить кооперацию промышленного сектора юга региона и нефтегазового сектора Югры и Ямала. В эксклюзивном интервью с URA.RU Якушев рассказал, что лично договаривался о встречах топ-менеджмента компаний с местными производителями.
«Мы сосредоточили внимание на кооперации промышленности юга УрФО и нефтегазового сектора Югры и Ямала. Работа велась два года, часто в ручном режиме: я создал такой формат встреч, как „День заказчика“. Это когда договариваюсь с топ-менеджментом компании и, в назначенное время, в назначенном месте собираются наши местные производители, которым есть что предложить нефтяникам и газовикам. Это обоюдовыгодный интерес. „Газпром“, „Сибур“, „Лукойл“, „Сургутнефтегаз“, „Газпром нефть“ — холдинги со сложнейшими корпоративными процедурами. При этом они заинтересованы как в новых разработках, так и в импортозамещении технологий», — поделился полпред.
По словам Якушева, власти понимают, что за короткий период невозможно наладить производство аппаратного обеспечения (микроэлектроники), станков, сложных фармацевтических препаратов. При этом, президент России Владимир Путин поручил усилить работу не только над импортозамещением, но и над разработкой передовой продукции, соответствующей мировым стандартам. Якушев уточнил, что здесь невозможно обойтись без поддержки малого и среднего бизнеса — эти производственники быстро создают, готовы на риски и эксперименты, чем и полезны крупным компаниям.
Сложности, по словам полпреда, начинаются, когда эти предприятия начинают проходить недешевые аккредитации и сертификации, чтобы стать подрядчиком крупной компании. «И мы взяли на себя роль коммуникатора. В итоге исполнители могут рассказать, какие корпоративные процедуры им кажутся противоречивыми, а заказчики — обсудить свои проблемы. В рамках работы Координационного совета при двух федеральных вице-премьерах мы выстраиваем дорожные карты по семи высокотехнологичным направлениям нефтегазовой отрасли», — отметил Якушев.
При этом, 65% нефтесервисного оборудования — это уже российская продукция. Якушев анонсировал, что на Петербургском форуме прозвучат предложения «максимально прикладного характера». «Наша стратегическая сессия на ПМЭФ, которая пройдет 5 июня, называется „Производство решает всё. Станут ли компании МСП локомотивом технологического суверенитета страны?“, и посвящена она будет поддержке малого и среднего бизнеса», — подытожил Якушев.
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