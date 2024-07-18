Британия наложила санкции на 11 танкеров, перевозящих российскую нефть

18 июля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии (фото из архива) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания наложила санкции на 11 нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Новый санкционный список опубликован на сайте министерства финансов Соединенного Королевства. По мнению минфина Британии, все попавшие под санкции суда Россия использует для обхода ограничений на торговлю своей нефтью и нефтепродуктами. Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии. Также прекращается их регистрация в судовом реестре королевства. Экипажи судов и сами танкеры могут быть задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания наложила санкции на 11 нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Новый санкционный список опубликован на сайте министерства финансов Соединенного Королевства. По мнению минфина Британии, все попавшие под санкции суда Россия использует для обхода ограничений на торговлю своей нефтью и нефтепродуктами. Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии. Также прекращается их регистрация в судовом реестре королевства. Экипажи судов и сами танкеры могут быть задержаны.