Британия наложила санкции на 11 танкеров, перевозящих российскую нефть

Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии (фото из архива)
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания наложила санкции на 11 нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Новый санкционный список опубликован на
По мнению минфина Британии, все попавшие под санкции суда Россия использует для обхода ограничений на торговлю своей нефтью и нефтепродуктами. Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии. Также прекращается их регистрация в судовом реестре королевства. Экипажи судов и сами танкеры могут быть задержаны.
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