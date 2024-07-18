Британия наложила санкции на 11 танкеров, перевозящих российскую нефть

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии (фото из архива) Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания наложила санкции на 11 нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Новый санкционный список опубликован на сайте министерства финансов Соединенного Королевства.

По мнению минфина Британии, все попавшие под санкции суда Россия использует для обхода ограничений на торговлю своей нефтью и нефтепродуктами. Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии. Также прекращается их регистрация в судовом реестре королевства. Экипажи судов и сами танкеры могут быть задержаны.

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Великобритания наложила санкции на 11 нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Новый санкционный список опубликован на сайте министерства финансов Соединенного Королевства. По мнению минфина Британии, все попавшие под санкции суда Россия использует для обхода ограничений на торговлю своей нефтью и нефтепродуктами. Танкерам, перечисленным в документе, запрещен доступ в порты Британии. Также прекращается их регистрация в судовом реестре королевства. Экипажи судов и сами танкеры могут быть задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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