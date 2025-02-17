На Ямале ухудшилось качество жизни населения

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Ямал опустился в рейтинге на четыре позиции
Ямал опустился в рейтинге на четыре позиции Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2024 года занял 25-е место в рейтинге регионов страны по качеству жизни населения. Аналитики РИА Новости в исследовании сообщили, что Ямал потерял четыре позиции в сравнении с 2023 годом.

«Рейтинг регионов РФ по качеству жизни населения в 2024 году. Ямало-ненецкий автономный округ — 25-е место. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни населения в 2023 году — 21-е место», — сообщили эксперты на сайте.

При этом рейтинговый бал Ямала вырос — в 2023 году он составлял 60,494, а в 2024 — 61,586. Снижение позиции в общем списке аналитики объяснили более заметным ростом у других регионов страны. При этом учитывались такие показатели как: уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования и другие.

Соседняя Тюменская область в списке улучшила позиции и поднялась с 17-го на 16-е место. Ее рейтинговый бал вырос почти на два пункта за год.

Единственным регионом «тюменской матрешки», потерявшем балы в рейтинге стала Югра. Но несмотря на это ХМАО вошел в топ-10 по качеству жизни населения.

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Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2024 года занял 25-е место в рейтинге регионов страны по качеству жизни населения. Аналитики РИА Новости в исследовании сообщили, что Ямал потерял четыре позиции в сравнении с 2023 годом. «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни населения в 2024 году. Ямало-ненецкий автономный округ — 25-е место. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни населения в 2023 году — 21-е место», — сообщили эксперты на сайте. При этом рейтинговый бал Ямала вырос — в 2023 году он составлял 60,494, а в 2024 — 61,586. Снижение позиции в общем списке аналитики объяснили более заметным ростом у других регионов страны. При этом учитывались такие показатели как: уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования и другие. Соседняя Тюменская область в списке улучшила позиции и поднялась с 17-го на 16-е место. Ее рейтинговый бал вырос почти на два пункта за год. Единственным регионом «тюменской матрешки», потерявшем балы в рейтинге стала Югра. Но несмотря на это ХМАО вошел в топ-10 по качеству жизни населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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