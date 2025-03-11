Петербургский суд взыскал с бывшего сержанта 1,5 млн рублей за суицид рядового

Пушкинский суд Петербурга взыскал с бывшего сержанта Артура Беляева, который довел рядового до суицида, 1,5 миллиона рублей в пользу Министерства обороны РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд взыскал с Беляева 1 500 000 рублей», — пишет Объединенная пресс-служба судов в официальном telegram-канале. Решение вынесено на основании ранее установленной вины Беляева в совершении преступления, повлекшего гибель военнослужащего.
Московский гарнизонный военный суд 21 декабря 2022 года признал Артура Беляева виновным в совершении насильственных действий в отношении рядового М., которые привели к трагическим последствиям. Суд назначил Беляеву наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших К. и М1. о компенсации морального вреда, обязав Министерство обороны РФ выплатить каждому по 750 тысяч рублей.
Согласно приговору, в период с января по март 2020 года Беляев неоднократно совершал противоправные действия в отношении подчиненного ему рядового М. Сержант наносил военнослужащему удары ладонью по затылку и лицу, сопровождая свои действия оскорблениями и нецензурной бранью. В результате систематического унижения и насилия со стороны Беляева рядовой М. покончил жизнь самоубийством.
Министерство обороны Российской Федерации, исполнив решение суда и выплатив компенсацию морального вреда родственникам погибшего военнослужащего, обратилось в Пушкинский районный суд с регрессным иском к Беляеву о взыскании выплаченных средств. Суд указал, что лицо, возместившее ущерб, причиненный другим лицом, вправе предъявить к виновнику обратное требование (регресс) в размере произведенных выплат, если иной размер не установлен законом. Пушкинский районный суд Петербурга удовлетворил требования Министерства обороны РФ в полном объеме и постановил взыскать с Артура Беляева денежные средства в размере 1 500 000 рублей.
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