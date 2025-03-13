13 марта 2025

В Петербурге спасатели эвакуировали рыбаков из ледяной ловушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Специализированные группы МЧС быстро прибыли на место
Специализированные группы МЧС быстро прибыли на место Фото:

В Петербурге пять рыбаков оказались в ловушке на льду Финского залива из-за внезапно образовавшейся промоины. Благодаря оперативному вмешательству спасателей МЧС России обошлось без жертв.

«В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России эвакуировали со льда Финского залива пятерых рыбаков», — пишет МЧС России в официальном telegram-канале. События разворачивались вблизи поселка Ушково, где рыбаки вышли на тонкий весенний лед в поисках улова.

Спасательная операция была организована незамедлительно после получения сигнала о происшествии. Специализированные группы МЧС быстро прибыли на место и смогли эффективно эвакуировать рыбаков из опасной зоны.

Весенний лед особенно опасен из-за своей нестабильности и склонности к быстрому таянию. МЧС России регулярно предупреждает о рисках выхода на лед в этот период, однако, несмотря на предостережения, подобные инциденты продолжают происходить.

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В Петербурге пять рыбаков оказались в ловушке на льду Финского залива из-за внезапно образовавшейся промоины. Благодаря оперативному вмешательству спасателей МЧС России обошлось без жертв. «В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России эвакуировали со льда Финского залива пятерых рыбаков», — пишет МЧС России в официальном telegram-канале. События разворачивались вблизи поселка Ушково, где рыбаки вышли на тонкий весенний лед в поисках улова. Спасательная операция была организована незамедлительно после получения сигнала о происшествии. Специализированные группы МЧС быстро прибыли на место и смогли эффективно эвакуировать рыбаков из опасной зоны. Весенний лед особенно опасен из-за своей нестабильности и склонности к быстрому таянию. МЧС России регулярно предупреждает о рисках выхода на лед в этот период, однако, несмотря на предостережения, подобные инциденты продолжают происходить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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