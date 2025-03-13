В Петербурге спасатели эвакуировали рыбаков из ледяной ловушки

В Петербурге пять рыбаков оказались в ловушке на льду Финского залива из-за внезапно образовавшейся промоины. Благодаря оперативному вмешательству спасателей МЧС России обошлось без жертв.
«В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России эвакуировали со льда Финского залива пятерых рыбаков», — пишет МЧС России в официальном telegram-канале. События разворачивались вблизи поселка Ушково, где рыбаки вышли на тонкий весенний лед в поисках улова.
Спасательная операция была организована незамедлительно после получения сигнала о происшествии. Специализированные группы МЧС быстро прибыли на место и смогли эффективно эвакуировать рыбаков из опасной зоны.
Весенний лед особенно опасен из-за своей нестабильности и склонности к быстрому таянию. МЧС России регулярно предупреждает о рисках выхода на лед в этот период, однако, несмотря на предостережения, подобные инциденты продолжают происходить.
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