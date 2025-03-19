В Апраксином дворе в Петербурге начались масштабные рейды

В Апраксином дворе, одном из известных торговых комплексов Петербурга, проходят масштабные проверки. Основной целью проведения данных мероприятий является профилактика миграционного учета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Силовую поддержку Смольному оказывают военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии и сотрудники полиции», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 78.ru. Подразумевается проверка наличия необходимых документов у иностранных граждан, а также соблюдение ими законодательства РФ.
Судьба Апраксина двора остается под вопросом. Несмотря на заключение соглашения о полном обновлении рынка с КЦ «Питер» еще в 2018 году, юридические препятствия затрудняли процесс передачи зданий. Только к 2024 году были объявлены планы по реконструкции одного из корпусов, однако дальнейшие действия зависят от решения имущественных вопросов. Власти города планируют принять ключевые решения по данному вопросу в ближайшее время.
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