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03 ноября 2017
11:48  03 ноября 2017 0

Уральские энергетики определили лучших из лучших в профессии

Энергетики показали свои навыкиФото: Энергосбытовая компания «Восток»

Энергосбытовая компания «Восток» провела соревнования между своими сотрудниками. 18 конкурсантов из Кургана, Тюмени, Сургута и Ноябрьска два дня состязались за звание «лучшего по профессии» в категориях «Вода, тепло» и «Электроэнергия». Конкурс прошел в Кургане.

Как рассказали в пресс-службе энергосбытовой компании, жюри определяло победителей в номинациях «лучший контролер», «лучший электромонтер», «лучший слесарь КИПиА» и «лучший инженер». В конкурсах участвовали сотрудники, прошедшие региональные этапы соревнований.

Состязания прошли в два этапа. Сначала участники подтвердили свои знания по охране труда и законодательства РФ в сфере энергетики. Кроме ответов на вопросы, конкурсантам было необходимо реанимировать тренажера-манекена по имени Гоша, которого по легенде ударило током. Гоша «отказывался» оживать с первого раза, поэтому участники делали ему массаж сердца и искусственное дыхание.

В практической части категории «Вода, тепло» контролеры проверяли работу прибора учета воды, инспекторы — настройку теплосчетчика, а инженеры программировали тепловычислители с последующим снятием архивных данных. Конкурсанты категории «Электроэнергия» на высокотехнологичных стендах работали с разнотипными приборами учета.

«Конкурс собрал технических специалистов, на которых держится холдинг. „Лучший по профессии“, безусловно, будет проводиться впредь, я уверен, конкурс позволит нашим сотрудникам в соревновательном формате увидеть свои недочеты и оценить достоинства, повысить свой профессиональный уровень и поднять престиж профессии», — сказал гендиректор энергосбытовой компании «Восток» Максим Ромашев.

Победителям и призерам конкурса вручили дипломы, кубки и денежные премии.

Сергей Дианов
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